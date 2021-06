കേരളത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ എണ്ണവും തീവ്രതയും വർധിക്കും: ഐഐടി പഠനം

പത്തനംതിട്ട ∙ കേരളത്തെ തൊട്ട് പശ്ചിമതീരങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ എണ്ണവും തീവ്രതയും വർധിക്കുമെന്ന് ഐഐടി പഠനം. ഖരഗ്പൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി) ഓഷ്യൻ എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിലെ മലയാളി ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിന്റെ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഭാവികേരളത്തിനുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്.

അറബിക്കടലിൽ 300 മുതൽ 700 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ സമുദ്രജല ഊഷ്മാവ് വളരെ വേഗം കൂടുന്നതായും ഭാവിയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അറബിക്കടലിൽ പിറവിയെടുക്കുമെന്നുമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും ഐഐടി ഓഷ്യൻ ആൻഡ് നേവൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം പ്രഫസറുമായ ഡോ. പ്രസാദ് കുമാർ ഭാസ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവേഷകരായ കൊച്ചി കോലഞ്ചേരി വടയംപടി സ്വദേശിനി ജിയ ആൽബർട്ട്, ഒഡീഷ സ്വദേശി വിഷ്ണുപ്രിയ സാഹൂ എന്നിവരുടെ പഠനം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

ഈ കണ്ടെത്തൽ വൈകാതെ രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്രഗവേഷണ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെക്കാളും 23% കൂടുതൽ ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ. വരാനിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ അപകടകാരികളായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇതു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

700 കിമീ ആഴത്തിലെ താപനനിരക്ക് അറബിക്കടലിൽ വർഷത്തിൽ 1.57 ജൂൾസ്– ഇയർ എന്ന നിരക്കിൽ കൂടുമ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇതിലും വളരെക്കുറച്ച് 1.21 ജൂൾസ്–ഇയർ ആണ്. 300 മീറ്റർ ആഴത്തിലും ഈ നിരക്കുവ്യത്യാസം പ്രകടമാണ്.

അറബിക്കടൽ ചൂടാവുന്നത് കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിൽ ആണെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഉത്ഭവിക്കാൻ ഏറ്റവുമധികം സഹായകമായ ആഴമാണിത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യൻ കടലിടുക്കിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഉഷ്ണജലം പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നതു തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഭൂമധ്യരേഖാ ജലപ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം അറബിക്കടലിൽ എത്തുന്നു. മെരിഡിയൽ ഓവർടേണിങ് പ്രതിഭാസം വഴി ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ജലവുമായി കലരുന്നുവെന്നും പഠനത്തിൽ സൂചനയുണ്ട്.

ഇത് ഭാവിയിൽ എത്രമാത്രം താപം അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാവും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമ തീരങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. പതിവിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായി ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോയത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിനു സമാന്തരമായി വടക്കുപടഞ്ഞാറൻ ദിശയിലാണ്.

ചുഴലിയുടെ വലതു ഭാഗത്തായി പശ്ചിമ തീരത്ത് അതിശക്തമായ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെട്ടു. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ന്യൂനർദം അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും ചൂടു കൂട്ടും. ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തിനോക്കാതിരുന്ന അറബിക്കടലും കൊടുങ്കാറ്റ് വീശാത്ത ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശവും ഇനി പഴംകഥമാത്രമാണെന്ന് ഡോ. പ്രസാദും ജിയയും പറഞ്ഞു.

∙ ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ

ചുഴലിക്കാറ്റ് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പ്രവചിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ ഗവേഷക സംഘം രൂപപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷിച്ചു വിജയം ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ഈ മാതൃക ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ (ഐഎംഡി) ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രവചന സാധ്യതയെ പുതിയ മാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. ഐഎംഡിക്കുവേണ്ടി ഇതു സജ്ജമാക്കാൻ സൈക്ലോൺ ട്രാക്കർ മാതൃക വാർത്തെടുക്കാനുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

English Summary: More cyclones likely in Kerala coast reveals study by IIT Kharagpur