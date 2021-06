തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 9,85,490 ഡോസ് കോവിഡ‍് വാക്‌സീന്‍ കൂടി ലഭ്യമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയ 1,32,340 ഡോസും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 6 ലക്ഷം ഡോസുമാണു ലഭിച്ചത്. ഇതു രണ്ടും കോവിഷീൽഡാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസമാണു 6 ലക്ഷം ഡോസ് എത്തിച്ചത്.

നേരത്തേ കെഎംഎസ്‌സിഎല്‍ മുഖേന ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാക്‌സീന്‍ എറണാകുളത്താണ് എത്തിയത്. ഇതുകൂടാതെ 97,500 ഡോസ് കോവാക്‌സിനും 1,55,650 കോവിഷീല്‍ഡും ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും.

സംസ്ഥാനത്തിനാകെ 1,21,75,020 ഡോസാണു ലഭ്യമായത്. അതില്‍ 12,04,960 ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡും 1,37,580 ഡോസ് കോവാക്‌സിനും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 13,42,540 ഡോസാണു സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയത്. 97,90,330 ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡും 10,42,150 ഡോസ് കോവാക്‌സിനും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 1,08,32,480 ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ കേന്ദ്രം നല്‍കി.



