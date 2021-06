‘മക്കളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു’; മുൻപും ആരോപിച്ച് പിണറായി

കൊച്ചി∙ തന്റെ മക്കളെ അപായപ്പെടുത്താൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി തനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ, മക്കളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിറണായി വിജയൻ ഇതിനു മുൻപും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2008ൽ മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ‘നേരെ ചൊവ്വേ’യിൽ പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.



അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗം:

ജോണി ലൂക്കോസ്: താങ്കളുടെ ഈ കരുത്തിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ മൃദുലമായ വികാരങ്ങളില്ലേ? താങ്കളുടെ അമ്മ മരിച്ച ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ശബ്ദം പോലുമില്ലാത്തവിധം, സംസാരശേഷി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ലേ താങ്കൾ. അതിനർഥം താങ്കൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയല്ലേ?

പിണറായി വിജയൻ: എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് വന്ന് പറയുകയാണ്.. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഇടയുണ്ട്. അവര് യുപിസ്കൂളിലും എൽപി സ്കൂളിലുമൊക്കെയായി പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപായപ്പെടുത്താനിടയുണ്ട്... അത് സൂക്ഷ്മമായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ? അത് പോലെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നുവന്നവനാണ് ഞാൻ.

English Summary: Pinarayi Vijayan reveals in 2008 about plan to kidnap his children