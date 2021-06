നിതീഷിനെതിരെ തേജസ്വി–ചിരാഗ്–കനയ്യ കൂട്ടുകെട്ട്? പാസ്വാൻ വോട്ടിനായി മഹാസഖ്യം

പട്ന ∙ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയിലെ (എൽജെപി) പിളർപ്പിൽ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിരാഗ് പാസ്വാനെ മഹാസഖ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ആർജെഡി–കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഊർജിത ശ്രമമാരംഭിച്ചു. എൽജെപി അണികൾക്കിടയിലും പാസ്വാൻ സമുദായത്തിലും ചിരാഗ് പാസ്വാനുള്ള സ്വാധീനം മഹാസഖ്യത്തിന് അനുകൂലമാക്കുകയെന്നതാണു തന്ത്രം. ആർജെഡിയുടെ യാദവ– മുസ്‌ലിം വോട്ടു ബാങ്കിനൊപ്പം പാസ്വാൻ സമുദായവും ചേർന്നാൽ ബിജെപി – ജെഡിയു സഖ്യത്തേക്കാൾ ശക്തമാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

അന്തരിച്ച റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ മകനെന്ന നിലയിൽ ചിരാഗ് പാസ്വാനോടാണു സമുദായത്തിനു സഹതാപമെന്നാണ് ആർജെഡി–കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ. പാർട്ടിയിലെ പിളർപ്പിനു ശേഷവും മുന്നണികളില്ലാതെ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുമെന്നു ചിരാഗ് പാസ്വാനും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. പശുപതി പാരസ് വിഭാഗം എൻഡിഎയിലേക്കാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചിരാഗിനു മുന്നിൽ മഹാസഖ്യമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല.

പശുപതി പാരസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള അഞ്ച് എംപിമാരിൽ മൂന്നു പേരും പാസ്വാൻ സമുദായത്തിൽ പെടുന്നവരല്ല. പശുപതി വിഭാഗ എംപിമാരിൽ ചന്ദൻ സിങ്, ഭൂമിഹാർ വീണാ ദേവി – രജ്പുത്, മെഹ്ബൂർ അലി കൈസർ – മുസ്‌ലിം സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പാസ്വാൻ സമുദായാംഗങ്ങളായ പശുപതി പാരസ്, പ്രിൻസ് രാജ് എന്നിവരേക്കാളും സമുദായത്തിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളതു ചിരാഗിനാണ്.

എൽജെപിയിലെ പിളർപ്പു മുതലെടുത്ത് പാസ്വാൻ സമുദായത്തിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി – ജെഡിയു കക്ഷികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചിരാഗ് പാസ്വാൻ മഹാസഖ്യവുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തേജസ്വി യാദവ് – ചിരാഗ് – കനയ്യ കുമാർ യുവനേതൃനിരയാകും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെതിരെ അണിനിരക്കുക.

English Summary: RJD And Congress Move to Bring Chirag Paswan to Grand Alliance