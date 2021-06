മുന്നിൽ മൂന്നാം തരംഗം; സ്കൂളുകൾ എന്ന് തുറക്കും?: മറുപടിയുമായി നിതി ആയോഗ് അംഗം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ്. മേയ് ഏഴിന് 4.14 ലക്ഷം പുതിയ കേസുകളായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗവും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് രാജ്യം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗണിന് ഇളവുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, സ്കൂളുകൾ എന്ന് തുറക്കും?

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെയാണു കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾ എന്നു തുറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോള്‍. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുമാത്രമേ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണം, അധ്യാപകർക്കെല്ലാം വാക്സീന്‍ ലഭ്യമാകണം, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം– ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും.

പല രാജ്യങ്ങളും സ്കൂളുകൾ തുറന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ തുറന്ന സ്കൂളുകളെല്ലാം വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടുന്നതുവരെ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നത്തിലെത്തിക്കാന്‍ താൽപര്യമില്ലെന്നും ഡോ. വി.കെ. പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുന്നതായി ഈ മാസം ആദ്യം കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലും വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തയാറെടുക്കുമ്പോഴും വാക്സിനേഷനിലെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നത്. ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം എത്തുമെന്നാണ് എയിംസ് മേധാവി ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേറിയ അറിയിച്ചത്.

English Summary: What Government Said On Reopening Of Schools In India