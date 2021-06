പൊലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ രക്ഷപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചു

പാലക്കാട്∙ കുന്നത്തൂർമേടില്‍ പൊലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്കുപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായാണ് സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: രാവിലെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് പട്രോളിങ് സംഘം തടയുന്നത്. അതിനിടെ പിന്നിലിരുന്ന പതിനേഴുകാരൻ ഇറങ്ങിയോടി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. പിന്നീട് പതിനേഴുകാരനെ തിരഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

English Summary: Youth who run away with afraid of police found dead at home

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.Toll free helpline number: 1056)