റിപ്പോർട്ടു വന്ന വഴി ഏത്? അന്വേഷിക്കാൻ ബിജെപി; മുൻ അധ്യക്ഷനെയും സംശയം

പാലക്കാട്∙ കുഴൽപണം, സ്ഥാനാർഥിക്കു പണം നൽകൽ, കോഴ നൽകി എതിർ സ്ഥാനാർഥിയെ ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുളള കേസുകളിൽ പെ‍ാലീസ് അന്വേഷണം സജീവമായിരിക്കെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയും നേതൃത്വ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിക്കു റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയെന്ന വിഷയത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും റിപ്പേ‍ാർട്ടിലുണ്ടെന്നും പ്രചാരണമുണ്ട്.

വിവാദത്തിന്റെ വഴി കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം. രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന മുൻ ഐഎഎസ് ഒ‍ാഫിസർ സി.വി.ആനന്ദബേ‍ാസ്, മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് ‍തോമസ്, മെട്രേ‍ാമാൻ ഇ.ശ്രീധരൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിജപി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് വിശദമായ റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയെന്ന വാർത്തയാണ് നേതൃത്വത്തെ കുഴപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനും പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും ഡൽഹിയിൽവച്ചു കമ്മിറ്റിയെയും റിപ്പേ‍ാർട്ടിനെയും നിഷേധിച്ചു. അത്തരമെ‍ാരു കമ്മിറ്റിയില്ലെന്നും അതു മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇരുവരും ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കെ.സുരേന്ദ്രൻ

സംഘടനാകാര്യത്തിൽ ആനന്ദബേ‍ാസിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇ.ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും നൽകിയെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സി.വി.ആനന്ദബേ‍ാസ്. അതേസമയം, ജേക്കബ് തേ‍ാമസ് പ്രതികരിച്ചുമില്ല. സംഗതി വിവാദമായതേ‍ാടെ, അങ്ങനെയെ‍ാരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ബിജെപി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിങ് വിശദമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കി. അതേ‍ാടെ കാര്യങ്ങൾ തീരേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും റിപ്പേ‍ാർട്ട് ചേ‍ാദിച്ചവർക്കും നൽകേണ്ടവർക്കും അതു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു ആനന്ദബേ‍ാസ് അറിയിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പേ‍ാർട്ടുചെയ്തു.

പാർട്ടിയല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചതെന്ന പ്രചാരണവും ശക്തമാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടിഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നും അമിത് ഷായും പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുമാണ് അതിനു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കളെന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു. അതിനാൽ,റിപ്പോർ‌ട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കെന്നാണു നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്വേഷണം.

∙ പിന്നിൽ മുൻ അധ്യക്ഷനെന്നും ആരോപണം

പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നൽകാനെന്ന പേരിൽ ഒരു മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെ‍ാതുസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു, പെ‍ാതുസമ്മതനായ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ആനന്ദബേ‍ാസിൽനിന്നു റിപ്പേ‍ാർട്ടു വാങ്ങിയിരിക്കുമേ‍ാ എന്നു വലിയവിഭാഗം നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സംശയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായി അടുത്തദിവസം ചർച്ചചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.

കെ‍ാടകര കുഴൽപണക്കേസിൽ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സിപിഎമ്മിനെ എതിർത്ത്, സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാടിനെ ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ച ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിനെ ഈ മുൻ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു ശകാരിച്ചതായും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആരേ‍ാപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയടക്കം ചിലരും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ന്യായീകരിച്ചതിനെ പിന്നീട് ചേ‍ാദ്യം ചെയ്തതായാണ് സൂചന.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് മിസേ‍ാറം ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിളള പ്രധാനമന്ത്രിക്കു റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയെന്നും വ്യാപകമായ പ്രചാരണവും വാർത്തകളും ഉണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.സംഘടനാകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള പാർട്ടി കീഴ്‌വഴക്കം. ആനന്ദബേ‍ാസിന് പാർട്ടിയിൽ സംഘടനാചുമതല ഒന്നുമില്ലെന്നു നേതൃത്വം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വി.മുരളധീരൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടി, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ സമീപനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജേ‍ാഷി നേരത്തെ റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയതുമാണ്. ഫണ്ടു ചെലവ് ജില്ലാപ്രഭാരിമാരും മേഖലാ ഒ‍ാർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറിമാരുമാണ് പരിശേ‍ാധിച്ചത്. അതിനാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചെന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രചാരണത്തിന്റെ യഥാർഥ്യം അറിയാനും പാർട്ടിതലത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

