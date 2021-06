വാക്സിനേഷനിൽ റെക്കോർഡിട്ട് ആന്ധ്ര; ആവശ്യത്തിന് ഡോസില്ലെന്ന് ബംഗാൾ

ഹൈദരാബാദ്∙ വാക്സിനേഷനിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഒറ്റ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന റെക്കോർഡാണ് ആന്ധ്ര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് എട്ടു വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒറ്റദിവസം 13 ലക്ഷം പേർക്കാണ് വാക്സീൻ ലഭിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി ഒൻപതു വരെ നീണ്ടുനിന്ന മെഗാ വാക്സീൻ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആന്ധ്ര ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു.



13 ജില്ലകളിലെ 2000 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറു മുതലാണ് മെഗാ വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും കോവിഡ് വൊളന്റീയർമാരുടെയും സഹകരണമാണ് ഈ യജ്ഞം വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. 45 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്കും മുൻഗണന നൽകിയാണ് വാക്സിനേഷൻ നടന്നത്.



ആവശ്യത്തിനു ഡോസില്ല; ബംഗാളിൽ എല്ലാവർക്കും വാക്സീനില്ല



കൊൽക്കത്ത∙ ആവശ്യത്തിന് വാക്സീൻ ഡോസുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വാക്സീൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി മാറ്റിവച്ച് ബംഗാൾ സർക്കാർ. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ക്ഷാമം മൂലം മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കു മാത്രം വാക്സീൻ നൽകാൻ സർക്കാർ‌ തീരുമാനിച്ചത്.



മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് തൽക്കാലം വാക്സീൻ നൽകാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്. നിലവിൽ രണ്ടു ലക്ഷം പേർക്ക് ഒരു ദിവസം വാക്സീൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ലഭ്യത അനുസരിച്ച് അത് മൂന്നു ലക്ഷം പേർക്കു കൂടിയായി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് അറിയിച്ചു.



വാക്സീൻ വിതരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പക്ഷപാതപരമായ തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.



English Summary : Andhra Sets Record With Over 1.3 Million People Vaccinated In A Day