‘മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്, പറയൂ’; തരംഗമായി ‘റിങ് റോഡ്’; പരിഹാരത്തിൽ ജനം ഹാപ്പി

‘‘ആ.. മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്.. പറയൂ...’’ ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ കനമൊന്നുമില്ലാതെ ലളിതമായി തുടങ്ങി റോഡിലെ എന്തുപ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കാതോർക്കുന്ന മന്ത്രി. പൊതുമരാമത്തുമന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാമാണ് രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ്. ഫോൺ വഴിയുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. മുൻതലമുറയെ ഒരുവേള 1990 കളിലേയ്ക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകും ഈ ടെലിഫോൺ സേവന സംവിധാനം.



ഇ.കെ.നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ നടത്തിയ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാം അന്ന് ഹിറ്റായത് ജനത്തോടു സംവദിക്കുന്നു എന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സരസമായ മറുപടികളും ജനം നെഞ്ചിലേറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംസാരത്തിനിടയിലെ തമാശ ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം ആളുകൾ ടിവി തുറക്കുന്നതും അന്നു പതിവായിരുന്നു.

പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ‘റിങ് റോഡ്’

നായനാർക്കു ശേഷം വന്ന മന്ത്രിസഭകളിലെ പലരും ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പരിപാടി ‘റിങ് റോഡ്’ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഉടനടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഏഴു വർഷം ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും പരിഹാരമില്ലാത്ത പരാതികൾക്കു പോലും പരിഹാരം. അതുമല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ പരിഹരിക്കുമെന്നു കൃത്യമായ മറുപടി.

പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിനിടെ

വകുപ്പിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമാണു മന്ത്രി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും നഷ്ടമാകാതെയാണ് ജനത്തിലേക്കും ഒപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേയ്ക്കും മന്ത്രിയുടെ നിർദേശങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും എത്തുന്നത്. 18004257771 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ ആഴ്ചയിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ മന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് പരാതികൾ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധാനം.

‘‘ജനം റോഡിന്റെ കാവൽക്കാരാകണം’’

മന്ത്രിയാകുന്നതിനും മുൻപു തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ എന്താണു മാർഗം എന്ന ആലോചനയിൽനിന്നാണ് ‘റിങ് റോഡ്’ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടതെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ‘‘ഒരു പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു നേരിട്ടു പറയാനുള്ള ആക്സസ് അവർക്ക് ഇല്ല എന്നു തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ പൗരന് ഒരു വിഷയം പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ മാത്രം വിഷയമായിരിക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറെ ജനത്തെക്കൂടി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും. മന്ത്രി തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടുലമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെട്ടു പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.’’ – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘‘പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ജനവും തമ്മിൽ ബന്ധം വേണം. അതു സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനം വെറും കാഴ്ചക്കാർ മാത്രല്ല, അവർ റോഡിന്റെ കാവൽക്കാരാകണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമുണ്ടാകും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ പരിപാടിയായി ഇതിനെ ഒതുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓഫിസിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ജനത്തിന്റെ വിളികൾക്കും പരാതികൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട്. ഇതിനായി കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേയ്ക്കു വിളിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരാൾക്കു പരാതി പറയാം. അതിനും പരിഹാരമുണ്ടാകും. മൊബൈൽ ആപ് വഴിയുള്ള പ്രശ്നപരിഹാര പദ്ധതിയും വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ആദ്യ മൂന്നു മാസം ട്രയൽ റൺ ആണ്. വിജയകരമാണെന്നു തോന്നിയാൽ നിലനിർത്താനാണ് തീരുമാനം’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘ടാർ മിക്സറോ.. ദേ.. ഇപ്പം ശരിയാക്കിത്തരാം’’

‘റിങ് റോഡ്’ പരിപാടി തുടങ്ങി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായത് വഴിയരികിൽ സഞ്ചാരത്തിനു തടസ്സമായി നിർത്തിയിട്ട ടാർ മിക്സർ മാറ്റിയ നടപടിയിലൂടെയാണ്. തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പറയിൽനിന്നു സുമിത്രൻ മന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നു. ഒന്നാം വാർഡിൽ താണിശേരി കാരാഞ്ചിറ റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിർത്തിയിട്ട ടാർ മിക്സിങ് മെഷീനാണ് വില്ലൻ.

‘ദേ ഇപ്പം ശരിയാക്കിത്തരാം’.. എന്നു പറഞ്ഞ് ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിക്കുന്നു. സംഗതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറിവുള്ളതു തന്നെ. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രതിരോധമില്ലാതെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ‘‘നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു മുൻപു തന്നെ നീക്കുമല്ലോ അല്ലേ?’’ എന്നു മന്ത്രി. ‘ചെയ്യാ’മെന്നു മറുപടി. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നു രാത്രി തന്നെ അവിടെ നിന്നു നീക്കിയിടാനും നിർദേശം. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടാർ മിക്സർ ലോറിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടു പോകുന്ന വിഡിയോയാണ് പരാതിക്കാരനു ലഭിച്ചത്.

സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണ് മന്ത്രിക്ക് മറ്റൊരു കോൾ. മനാഫ് എന്നയാളാണു പരാതിക്കാരൻ. പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മൂന്നു വാഹനങ്ങൾ റോഡിന്റെ രണ്ടുവശത്തുമായി കിടക്കുന്നു. പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരാതി കൊടുത്താൽ കോഴിക്കോട് ആർടിഒ ആണെന്നു പറയും അവരോടു പറഞ്ഞാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാഹനമാണ്, ആർസി ഓണറോടു പറയാമെന്നു പറയും.

ആർസി ഓണർ പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ ലെറ്റർ കിട്ടട്ടെ എന്നും. ഇതിൽ നിന്ന് ഇഴജന്തുക്കൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലേയ്ക്കു ചാടുന്നു, ബസിൽ അനാശാസ്യം നടക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് പ്രശ്നം. പലപ്രാവശ്യം പരാതി കൊടുത്തിട്ടും അനങ്ങാതെ വന്നതോടെയാണ് മന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചപ്പോൾ വിഷയം അൽപമൊന്നു ‘വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ’ ശ്രമമുണ്ടായെങ്കിലും അടുത്ത വിളിയിൽ പരിഹാരമായി.

ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ‘പരസ്യ’നടപടിയും

പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ 42 ലേറെ വാഹനം പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നു മാറ്റാനായി എന്നതാണ് നേട്ടം. പിഡബ്ല്യുഡി അനുമതി ഇല്ലാതെ സ്ഥലം പരസ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി കയ്യേറുന്നതിനെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കു മുന്നിൽ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പലയിടത്തും മാറ്റി.

നഗരസഭയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർമിച്ചത് റോഡു വികസനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഉയർന്ന അഭിപ്രായത്തിലും നടപടിയുണ്ടായി. പരാതി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതു മുതൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന നടപടി വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനത്തിലെത്തിക്കാനും വകുപ്പിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി വിളിച്ചോളൂ.. ദേ ഇതു പോലെ പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്.

