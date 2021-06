വാക്പോര് നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ്; സുധാകരൻ ജാഗ്രത കാട്ടണമെന്ന് നേതാക്കള്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസിൽ പൊതുധാരണ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് സുധാകരൻ മറുപടി പറഞ്ഞതോടെ വിവാദം അവസാനിച്ചെന്ന നിലപാടിലാണ് നേതാക്കൾ.



മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുധാകരൻ മറുപടി നൽകിയതോടെ വിവാദം അവസാനിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉയർന്ന വിവാദത്തിൽ കെ.സുധാകരന് പിന്തുണ നൽകാതിരുന്നാൽ അത് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്.

നാലു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് നടന്നെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും സുധാകരനും തമ്മിലുള്ള തുറന്ന പോരിൽ സുധാകരന്റെ അണികൾ ആവേശത്തിലാണ്. എന്നാൽ, കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം ആരോപണപ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ പൊതുവികാരം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചാൽ മാത്രം സുധാകരൻ മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം.

English Summary: War of words between Pinarayi Vijayan and K Sudhakaran