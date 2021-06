ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ വേണോ?; ഇപ്പോൾ പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വാക്സിനേഷനുമായി ലോകം മുന്നേറുമ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പല വാക്സീനുകൾക്കും ഒരു വർഷം വരെ മാത്രമാണ് ഫലപ്രാപ്തി കാലാവധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പല സർക്കാരുകളും മരുന്നു കമ്പനികളും ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) നിലപാട്.

‘ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന ശുപാർശ നൽകാനാവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിലില്ല. വിവരങ്ങള്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നതേയുള്ളൂ’ – ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ നേരത്തേയായിപ്പോകും. ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീൻ പോലും ലഭിക്കാത്ത ‘ഹൈ റിസ്ക്’ വിഭാഗത്തിലുള്ള നിരവധിപ്പേർ ലോകത്തുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിനിടെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടെത്തിയ ബീറ്റ വകഭേദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വ്യാപനശേഷി കൂടുതലുള്ളവയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ നിലവിലെ വാക്സീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഫൈസർ, മോഡേർണ മരുന്നുകമ്പനികൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശാലമായ ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് കമ്പനികൾ പറയുന്നു.

