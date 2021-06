‘ട്രാക്ടറുകളുമായി തയാറാകൂ’: ഒന്നുകിൽ കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരെന്ന് രാകേഷ് ടികായത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കർഷകനിയമങ്ങൾക്കെതിരായ സമരം തുടരുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു അന്ത്യശാസനയുമായി ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ബികെയു) നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത്. ‘ട്രാക്ടറുകളുമായി തയാറാകൂ’ എന്നു കർഷകരോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ‘ഈ സർക്കാർ സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രാക്ടറുകളുമായി തയാറാകൂ. നമ്മുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം നമ്മൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.’– രാകേഷ് ടികായത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഒന്നുകിൽ കർഷകരും പൊതുജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ നിലനിൽക്കും. കർഷകരുടെ ശബ്ദം വ്യാജ കേസുകൾകൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ലെന്നും ടികായത്ത് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു. കർഷകർ സമരത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ടികായത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. കർഷകരാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നു പൊലീസ് പറയുമ്പോൾ സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന സമരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് പൊലീസ് ശ്രമമമെന്നു കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി-ജെജെപി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പൊതുപരിപാടികളെയും അവർ എതിർക്കുന്നു.

ഇരുന്നൂറിലേറേ ദിവസം പിന്നിട്ട കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം ഡൽഹി – ഹരിയാന, ഡൽഹി – യുപി അതിർത്തികളിലായി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. സമരം രാജ്യവ്യാപകമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആലോചനയിലാണെന്നു ഈ മാസമാദ്യം നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

