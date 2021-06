കുടുംബവഴക്ക്: ഹരിയാനയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

ഗുരുഗ്രാം∙ ഹരിയാനയിൽ എൻജിനീയറെ ഭാര്യ അടുക്കള കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവ സമയത്ത് ദമ്പതികളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുരുഗ്രാമിലെ ജ്യോതി പാർക്ക് കോളനിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സച്ചിൻ (39) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭാര്യ ഗുഞ്ചനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നും ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പ്രീത്പാൽ സിങ് പറഞ്ഞു.



ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സച്ചിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഗുഞ്ചന്‍ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു. സച്ചിന്റെ സഹോദരൻ നീരജ്, ഗുഞ്ചനെതിരെ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് എഫ്‌ഐആറും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സച്ചിന്റെ സഹോദരിമാരായ രേഷ്മയും ഷിപ്ലിയും ഗുഞ്ചനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കത്തി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ സച്ചിന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സഹോദരൻ സച്ചിനെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അമിത രക്തസ്രാവം മൂലം മരിച്ചു.

