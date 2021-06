ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെ ‘ചക്രസ്തംഭന’ പ്രതിഷേധം; അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും ജനം

കൊച്ചി∙ ഇന്ധനവിലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമര സമിതി നടുറോഡിൽ വാഹനം നിർത്തിയിട്ടു നടത്തിയ ചക്രസ്തംഭന സമരത്തോട് അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും ജനം. ഇന്ധന വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തണമെന്ന പക്ഷക്കാരാണെങ്കിലും വഴി തടഞ്ഞു ജോലിക്കും മറ്റും പോകുന്നതിനു തടസം സൃഷ്ടിച്ചതിനോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ പ്രതികരണം. സമരം നടത്തുന്നതിനു തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയം ശരിയായില്ലെന്നു നിലപാടെടുത്തവരുമുണ്ട്. കലൂരിൽ നടന്ന സമരക്കാർക്കു നേരെ ഏതാനും ആളുകൾ കയർത്തു സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി.

11 മണി മുതൽ 11.15 വരെയായിരുന്നു ചക്ര സ്തംഭന സമരം. ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ സമരക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ നീക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചില്ല. എന്നാൽ യാത്രക്കാർ ഹോൺ മുഴക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ പൊലീസെത്തി വാഹനങ്ങൾ നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 11.12നു തന്നെ പലയിടങ്ങിലും സമരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവുന്നു.

കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചക്രസ്തംഭന പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്.

ഇതിനിടെ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം എംജി റോഡ്, ബൈപ്പാസ്, പാലാരിവട്ടം, എംസി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് സമരം നടത്തി. എംസി റോഡിലും യാത്രക്കാരും സമരക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും പൊലീസ് ഇടപെടലുമുണ്ടായി.

ഇന്ധന വില പ്രതിദിനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡു തടഞ്ഞും കല്ലേറു നടത്തിയും വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചും മാത്രം സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതു കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത സമര രീതിയുമായാണ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമര സമിതി രംഗത്തെത്തിയത്. യൂറോപ്പിലെയും മറ്റും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന സമര രീതികളിലൊന്നാണ് ഇത്. സമരങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാരും കോടതിയും കർശന നിലപാടു സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാത്ത ചക്രസ്തംഭന സമരം പോലെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സ്വീകാര്യമാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള നിലപാട്.

English Summary: Halt-Wheels Strike: Vehicles grind to halt to protest against incessant fuel price hike