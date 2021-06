സീറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉരുണ്ടുകളിച്ചു: മാണി സി. കാപ്പൻ

1965 ൽ മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കെ.എം. മാണിക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ച പാലാ കളംമാറ്റിച്ചവിട്ടിയത് 2019 ലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. മണ്ഡലചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇടതുമുന്നണിക്കുവേണ്ടി മാണി സി. കാപ്പൻ പാലാ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ കളം മാറി. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഉം ജോസ് കെ. മാണിയും ഇടതുപക്ഷത്തേക്കു ചുവടുമാറ്റിയപ്പോൾ മാണി സി. കാപ്പൻ യുഡിഎഫിലേക്കു മാറി. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനിറങ്ങിയ ജോസ് കെ. മാണിയെ വീഴ്ത്തി കാപ്പൻ വീണ്ടും ജയിച്ചു.

മുന്നണിയും പാർട്ടിയും മാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈനിന്റെ ‘ഓപ്പൺബുക്ക് ഓഫ് എംഎൽഎ’യിൽ മാണി സി. കാപ്പൻ സംസാരിക്കുന്നു.

കെ.എം. മാണി മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മൂന്നു തോൽവികൾക്കു ശേഷം ജയിച്ചതെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ പറയുന്നു. ‘അന്ന് എനിക്കതിരെ മൽസരിച്ച പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാന് സീറ്റു നൽകാൻ, കഴി‍‍ഞ്ഞ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ എന്നെ തഴഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ പോയി മൽസരിച്ചോളൂവെന്ന് ചാനലുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് ആരും ഒന്നും എന്നോടു പറഞ്ഞില്ല. ജയിച്ച ‍ഞാൻ തോറ്റകക്ഷിയുടെ നേതാവിനു വേണ്ടി മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല. അതാണ് മുന്നണി മാറിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ 45 മിനിറ്റോളമിരുന്ന് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഒരിക്കല്‍ പോലും സീറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിനെക്കുറിച്ചും ഫുട്പാത്തിനെക്കുറിച്ചും വാല്യുഎഡിഷനെക്കുറിച്ചും കാര്യമായി സംസാരിച്ചു. പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടു. എന്നാല്‍ പാലാ സീറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൂടിയാലോചിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശശീന്ദ്രനുമൊപ്പം കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പീതാംബരൻ മാഷ് കൂടെ വരട്ടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി 15 മിനിറ്റിനുശേഷം ശശീന്ദ്രൻ എന്നോട്, കാപ്പൻ കുട്ടനാട്ടിൽമൽസരിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു നീതികേടില്ലേയെന്നു ഞാൻ ശശീന്ദ്രനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ മൽസരിക്കുന്നില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. അല്ലാതെ ഞാനുമായി സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല’ – മാണി സി. കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ കാണാം.



English Summary: Interview of Mani C Kappan in openbook of MLA video series