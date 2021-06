14ാം ദിനവും ടിപിആർ 5ൽ താഴെ; ‘രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചെന്ന് പറയാറായില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ തുടർച്ചയായ 14ാം ദിവസവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ) 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ. ഒരു പ്രദേശം ലോക്ഡൗണിൽനിന്നു മാറ്റാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) നൽകുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവായ ടിപിആർ വച്ച് മറികടന്നെങ്കിലും രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

88 ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തുവന്നത്. 53,256 പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. നിലവിലെ ടിപിആർ 3.83% ആണ്. പലയിടങ്ങളും തുറക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്നും പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും ഡൽഹി എൻസിആറിലെ ശിവ് നാടാർ സർവകലാശാല, സ്കൂൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നാഗ സുരേഷ് വീരപ്പു പറയുന്നു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച അലഹാബാദിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക്. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP)

ഡെൽറ്റ വകഭേദമായ ബി.1.617.2 എന്ന വൈറസിന് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാണു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആയത്. ഡെൽറ്റ വകഭേദം ഇന്ത്യയിലും യുകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപകമായി പടർന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ആദ്യ തരംഗത്തെ ഇന്ത്യ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് വലിയ ആഘോഷമായപ്പോൾ രണ്ടാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നു വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു.

മാർച്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പടർന്ന ഡെൽറ്റ വകഭേദം പിന്നീട് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ തരംഗത്തിന്റെ അവസാനം ടിപിആർ ഒരു ശതമാനം എത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടായത്.

ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്. (Photo by Money SHARMA / AFP)

ദേശീയ തലത്തിൽ ടിപിആർ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ നിരക്കിനു മുകളിൽ ടിപിആർ ഉള്ള ജില്ലകൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ടിപിആർ 5 ശതമാനത്തിനു താഴെയാകുകയും അതു രണ്ടാഴ്ചയോ കൂടുതലോ അതേനിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്താലേ രണ്ടാം തരംഗം കഴിഞ്ഞൂവെന്ന് പറയാനാകൂ.

English Summary: Is Covid wave 2 over? Positivity rate below 5 pc for 14 days, but experts say end still far