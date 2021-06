ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ: മുതിർന്ന ലഷ്കർ ഭീകരനുൾപ്പെടെ 3 പേരെ വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ‍∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സോപോറിൽ സൈന്യം നടത്തിയ തിരിച്ചിലിൽ ലഷ്കറെ തയിബ മുതിർന്ന കമാൻഡറുൾപ്പെടെ മൂന്നു ഭീകരരെ വധിച്ചു. വിവിധ ഭീകര ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിയായ മുദാസിർ പണ്ഡിറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനി. ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലെ സോപോറിൽ അർധരാത്രിയിലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ.

മുദാസിറിനെ വധിക്കാനായത് പ്രദേശവാസികളിൽ ആശ്വാസം നിറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും കൗൺസിലർമാരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാളെന്നും കശ്മീർ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മേഖലയിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവിടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

