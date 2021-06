‘കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ഒരു രാജ്യവും പ്രാപ്തമായിരുന്നില്ല; യോഗ ഒരു ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചു’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മഹമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു ആന്തരിക ശക്തിയായി യോഗ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടാനാകുമെന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ യോഗയ്ക്കായെന്നും ഏഴാമത് രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘സമ്മർദത്തിൽനിന്ന് ശക്തിയിലേക്കും നിഷേധാത്മകതയിൽനിന്ന് സർഗ്ഗാത്മകതയിലേക്കുമുളള വഴിയാണ് യോഗ കാണിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒരു രാജ്യവും പ്രാപ്തമായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഒരു ആന്തരിക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് യോഗയാണ്. കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാനാകുമെന്ന് വിശ്വാസം യോഗ ആളുകൾക്ക് നൽകി. സമഗ്ര ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് യോഗ’– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പഠനങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യോഗയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



Englsih Summary : "Yoga A Source Of Strength. When Covid Emerged, No Country Was Ready": PM