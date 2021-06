മോദിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം; വീണ്ടും പവാര്‍- പ്രശാന്ത് ചർച്ച; ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ യോഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ച് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് യോഗം. പവാറിന്റെയും തൃണമൂലില്‍ ചേര്‍ന്ന മുന്‍ ബിജെപി നേതാവ് യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയുടെയും പേരിലാണ് യോഗത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രശാന്തും പവാറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ പവാറിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യത്തെ 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മൂന്നാം മുന്നണി എന്നതിലേക്ക് എത്താനുള്ള എൻസിപി നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

അതേസമയം, ‘പതിവു കൂടിക്കാഴ്ച’യുടെ ഭാഗമാണിതെന്നു പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടില്ല. ജൂണ്‍ 12ന് പവാറിന്റെ മുംബൈയിലെ സിൽവർ ഓക് വസതിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടെയായിരുന്നു ആദ്യ യോഗം നടന്നത്. മൂന്നു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട യോഗത്തിൽ എൻസിപി മഹാരാഷ്ട്ര പ്രസിഡന്റ് ജയന്ത് പാട്ടീൽ, പാർട്ടി എംഎൽഎയും പവാറിന്റെ അനന്തരവനുമായ രോഹിത് പവാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

പ്രധാന നേതാക്കളായ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, അജിത് പവാർ എന്നിവരുടെ അസാന്നിധ്യം ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ നേരിടാൻ മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന ആശയത്തോടു ചേരാൻ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ പലരും സന്നദ്ധമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജൂൺ 12ലെ യോഗത്തിൽ ഇരുവരും സംസാരിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ, 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വിശാല സഖ്യം രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എൻസിപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായ നവാബ് മാലിക് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Prashant Kishor meets NCP chief Sharad Pawar in Delhi, second meeting this month