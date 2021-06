കൊല്ലം∙ വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ച് അകലാൻ ശ്രമിച്ച കാമുകനെ മർദിക്കുന്നതിന് നാൽപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ലിൻസി ലോറൻസ് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ആശുപത്രിയിൽ. ശാസ്താംകോട്ടയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ലിൻസിയെ മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.



ലിൻസിയെ കൂടാതെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളായ വർക്കല കണ്ണബ പുല്ലാനിയോട് മാനസസരസിൽ അനന്ദു (21), അയിരൂർ തണ്ടിൽവീട്ടിൽ അമ്പു (33) എന്നിവരെയാണ് ചാത്തന്നൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലിൻസിയുടെ കാമുകനായ ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി ഗൗതം കൃഷ്ണ (25), സുഹൃത്ത് വർക്കല കണ്ണമ്പ സ്വദേശി വിഷ്ണു പ്രസാദ് (22) എന്നിവരെ ക്വട്ടേഷൻ നൽകി മർദിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ:

കഴിഞ്ഞ 14-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ലിൻസി വിവാഹിതയും 2 കുട്ടികളുടെ മാതാവുമാണ്. ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്. പാരിപ്പള്ളിയിലെ മൈക്രോ ഫിനാ‍ൻസ് സ്ഥാപനത്തിലെ കലക്‌ഷൻ ഏജന്റുമാരാണ് ഗൗതമും വിഷ്ണുവും. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ലിൻസി ഗൗതമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അടുപ്പം ശക്തമായതോടെ പണം, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ ഗൗതമിനു നൽകി.

ഇതിനിടെ വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ച് അകലാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ഗൗതമിനോടു പകയായി. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ഗൗതമുമായി പിണങ്ങിയ ലിൻസി വിഷ്ണുവുമായി അടുത്തു. തുടർന്ന് ഗൗതമിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഇതിനായി വർക്കല സ്വദേശിയും വിഷ്ണുവിന്റെ സഹോദരനുമായ അനന്ദുപ്രസാദിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി. പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും നൽകി. കൃത്യത്തിനു ശേഷം ബാക്കി തുകയും നൽകി.

തന്റെ കൂട്ടുകാർ കാണാനെത്തുമെന്നും അവരോടൊപ്പം പോയി തനിക്കുകിട്ടാനുള്ള പണം വാങ്ങണമെന്നും ലിൻസി വിഷ്ണുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 14-ന് ചാത്തന്നൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുനിന്നു ക്വട്ടേഷൻ സംഘം വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ഗൗതമിനെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ വിഷ്ണുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു.

ഒടുവിൽ വിഷ്ണു ഗൗതമിനെ അയിരൂരിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടർന്ന് ഗൗതമിനെയും ക്വട്ടേഷൻ സംഘം മർദിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോണും പണവും പിടിച്ചുപറിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം വിഷ്ണുവും ഗൗതമും ചാത്തന്നൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.

English Summary: Quotation to attack Boyfriend: Woman and gang members arrested in Chathannoor