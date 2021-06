പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ: കേരള സർക്കാർ നാളെ നിലപാടറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ നാളെ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹർജിയിൽ സ്വയം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന ബോർഡുകൾ നടത്തുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നാളെ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ ജി.പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ‌, അതു പറ്റില്ലെന്നും നാളെത്തന്നെ വാദം കേൾക്കുമെന്നും കോടതി നിലപാട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അസം, പഞ്ചാബ്, ത്രിപുര, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു നടത്തുന്ന ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയും നാളെ പരിഗണിക്കും.

സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ 16 വരെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ നിർദേശിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

