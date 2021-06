പടക്ക നിർമാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം: 5 വയസ്സുകാരൻ അടക്കം 3 മരണം

ചെന്നൈ∙ വിരുദുനഗർ സാത്തൂരിൽ അനധികൃത പടക്ക നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 5 വയസ്സുകാരൻ അടക്കം 3 മരണം. തയിൽപട്ടി സ്വദേശികളായ എ.സെൽവമണി (33), മകൻ സോളമൻ (5), സഹായി കർപ്പഗം (34) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ബന്ധുക്കളായ ടി.സൂര്യ (25), സൊളൈഅമ്മാൾ (60) എന്നിവർക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റു.

രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണു സംഭവമുണ്ടായത്. പടക്ക നിർമാണത്തിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ തീപ്പൊരി ചിതറിയാണു സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതോടെ തീ കത്തിപ്പടർന്നു. പൂർത്തിയായതും അല്ലാത്തതുമായ പടക്കങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരത്തിലേക്കും തീ പടർന്നതോടെ ഉഗ്ര ശബ്ദത്തിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. സെൽവമണിയുടെ മൃതദേഹം ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലാണു കണ്ടെത്തിയത്. കർപ്പഗത്തിന്റെയും സോളമന്റെയും മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞു. സൂര്യയ്ക്ക് 70% പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സൊളൈഅമ്മാളിന്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു.

രണ്ടു ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ ‌നിന്നുള്ള യൂണിറ്റ് എത്തിയാണു തീ കെടുത്തിയത്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ 2 വീടുകൾ പൂർണമായും മൂന്നു വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇവർ അനധികൃത പടക്ക നിർമാണം നടത്തിയിരുന്നവരാണെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റവർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്.

English Summary: Tamil Nadu: At least three killed in an explosion at an illegal firecracker unit in Virudhunagar