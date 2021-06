കൊല്ലത്ത് ഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

കൊല്ലം∙ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നിലവേൽ കൈതോട് സ്വദേശിനി വിസ്മയ(24)യെയാണ് ഭർത്താവ് കിരണിന്റെ ശാസ്താംനടയിലുള്ള വസതിയിൽ പുലർച്ചെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്നുള്ള കൊലപാതകമാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

വിസ്മയയുടെ വീട്ടുകാരെ രാവിലെയാണ് മരണവാർത്ത അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മൃതദേഹം അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു.



മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കിരണുമായി 2020 മാർച്ചിലാണ് വിസ്മയയുടെ വിവാഹം നടന്നത്. സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി കിരൺ നിരന്തരം വിസ്മയയെ മർദ്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മർദ്ദനമേറ്റതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ വിവരണങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വാട്സാപ് സന്ദേശം വിസ്മയ ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചിരുന്നു.



English Summary : Woman hanged herself to death at husband's house