രാമനാട്ടുകര അപകടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ; ആ 5 പേർ പിന്തുടർന്നത് കണ്ണൂർ സംഘത്തെ

കോഴിക്കോട്∙ രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണക്കടത്തിലും സ്വർണക്കവർച്ചയിലും മൂന്നാമതൊരു സംഘത്തിന്റെ കൂടി സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തി പൊലീസ്. കൊടുവള്ളി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘങ്ങൾക്കു പുറമെ കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള കവർച്ചാ സംഘം കൂടി സ്വർണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനു വേണ്ടി ദുബായിൽനിന്നു സ്വർണമെത്തുന്ന വിവരം കാരിയർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ സംഘത്തിനു ചോർത്തിക്കൊടുത്തതെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കവർച്ചാസംഘത്തെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അർജുന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പുറത്തുവന്നത്.

കടത്താൻ ഒരു സംഘം, കവരാൻ 2 സംഘം

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി മൂർക്കനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ ജൂൺ 21നു പുലർച്ചെയാണ് എയർ ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടിയത്. കൊടുവള്ളി കേന്ദ്രമായുള്ള സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വർണമെത്തിച്ചത്. ഈ സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനാണ് പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽനിന്ന് 3 വാഹനങ്ങളിലായി 15 പേരുള്ള സംഘമെത്തിയത്. സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് പിടികൂടിയ വിവരമറിഞ്ഞു മടങ്ങിയ കൊടുവള്ളി സംഘത്തെ ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി സംഘം പിന്തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്വർണമില്ലെന്ന വിവരമറിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ആദ്യനിഗമനം.

എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിന്റെ ഫോൺ വിളി രേഖകൾ പരിശോധിച്ച കസ്റ്റംസാണ് ഇയാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അർജുനുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. കൊടുവള്ളി സംഘത്തിനായി സ്വർണമെത്തിക്കുന്ന വിവരം ഇയാൾ കണ്ണൂർ സംഘത്തിനു ചോർത്തി നൽകിയതായി കസ്റ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി. മുഹമ്മദ് ഷഫീക്കിന്റെ ഫോണിൽനിന്ന് അവസാനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും അർജുനെയാണ്. ഇതോടെ സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിലായ വിവരം ആദ്യമറിഞ്ഞത് കണ്ണൂർ സംഘമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൊലീസെത്തി.

രാമനാട്ടുകരയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ജീപ്പ്. ചിത്രം: മനോരമ

കൊടുവള്ളി സംഘത്തിനു പുറമെ കണ്ണൂർ സംഘവും സ്വർണം കാത്ത് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് തമ്പടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ സംഘമെത്തിയ ചുവന്ന കാറും ഇവരുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ദുബായിൽനിന്നുള്ള വിമാനത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കണ്ണൂർ സംഘത്തിന്റെ ചുവന്ന കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതോടെ സ്വർണം കണ്ണൂർ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തിയെന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഈ വാഹനത്തിനു പിന്നാലെ 3 വാഹനങ്ങളിലായി തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര വരെയത്തിയത് എന്നാണ് ഇന്നലെ പിടിയിലായ എട്ടുപേരുടെ മൊഴി.

രാമനാട്ടുകര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ്, വിമാനത്താവളത്തിന് അകത്തു വച്ചുതന്നെ സ്വർണം പിടികൂടിയ വിവരം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്നു മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനിടെ മുൻപിലുള്ള വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു. ദേശീയപാതയിൽ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ രാമനാട്ടുകര പുളിഞ്ചോട് വളവിനു സമീപം 21നു പുലർച്ചെ 4.30ന് ആയിരുന്നു അപകടം. പാണ്ടിക്കാടുനിന്നു നാദാപുരത്തേക്ക് സിമന്റുമായി പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയും ജീപ്പുമാണു കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞു മലക്കം മറിഞ്ഞാണു ജീപ്പ് ലോറിയിൽ വന്നിടിച്ചതെന്നാണ് ലോറി ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി. ജീപ്പ് പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. 5 പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണംവിട്ടു നീങ്ങിയ ലോറി സമീപത്തെ വൈദ്യുതക്കാലിൽ ഇടിച്ചാണു നിന്നത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ എന്തിനു രാമനാട്ടുകരയിൽ എത്തിയെന്നുള്ള പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരുടെ സ്വർണക്കടത്ത് ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി സംഘത്തിലെ 8 പേരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്ത വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

പല സാധ്യതകൾ തിരഞ്ഞ് പൊലീസ്

രാമനാട്ടുകരയിൽ 21നു പുലർച്ചെ 5 പേർ മരിച്ച അപകടത്തിനു പിന്നാലെ പോയ പൊലീസ് സ്വർണക്കവർച്ചാ സംഘത്തിലെത്തിയത് പല വഴികളിലൂടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിനും വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തു നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനുമെല്ലാം അപകടവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ എന്തിന് രാമനാട്ടുകരയിൽ എത്തിയെന്ന ചോദ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണമെത്തിയത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചാസംഘത്തിൽ. സ്വർണം കടത്തുന്ന സംഘത്തിന് അകമ്പടി പോയതാണെന്ന് ആദ്യം മൊഴി നൽകിയവർ തെളിവുകൾ നിരത്തിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ കവർച്ചാ ശ്രമം വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



മത്സയോട്ടം കണ്ടു സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങളിൽ

പുലർച്ചെ 4.30 നാണ് രാമനാട്ടുകര പുളിഞ്ചോട് വളവിനു സമീപം ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പേരും മരിച്ചു. വാഹനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നിൽ മറ്റൊരു എസ്‌യുവി കാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ലോറി ഡ്രൈവർ മൊഴി നൽകി. അപകടം നടന്നതിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു വാഹത്തിൽ എത്തിയവർ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാരും അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളം മുതൽ രാമനാട്ടുകാര വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനം ഉൾപ്പെടെ 3 വാഹനങ്ങൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നതു കണ്ടെത്തി.

രാമനാട്ടുകരയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ലോറി. ചിത്രം: മനോരമ

വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത നൂഹ്മാൻ ജംക്‌ഷനിൽ വച്ച് രാവിലെ രണ്ടു വാഹനങ്ങളിൽ വന്നവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ വിവരം ഇതിനിടെ പൊലീസ് അറിഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ വെടിശബ്ദം കേട്ടെന്നായിരുന്നു പരിസരവാസികളുടെ മൊഴി. എന്നാൽ ഇത് സോഡാക്കുപ്പി എറിഞ്ഞത് റോഡിൽ വീണു പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദമാണെന്നു പ്രതികൾ പറയുന്നു.

പാലക്കാട് സംഘം എന്തിന് രാമനാട്ടുകരയിൽ?

മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറി പരിസരത്തു വച്ചാണ് പൊലീസ് 2 പേരെ പിടികൂടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യമൊഴി. മൂന്നു വാഹനങ്ങളിലായി സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടാൻ പോയത് എന്തിനാണെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരിക്ക് പോകാതെ എന്തിന് രാമനാട്ടുകര വന്നു എന്നും പൊലീസ് ചോദിച്ചതോടെ ഇരുവരും പരുങ്ങി.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘത്തിന്റെ 2 വാഹനങ്ങളും ഈ സമയം മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് സംശയമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ വാഹനങ്ങളുമായി സംഘം മുങ്ങി. ഇതിൽ ആറു പേർ സഞ്ചരിച്ച എസ്‌യുവി ഫറോക്കിനടുത്ത അഴിഞ്ഞിലത്തു വച്ചു പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇവരെക്കൂടി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സ്വർണക്കവർച്ചാശ്രമത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

അകമ്പടി സംഘമെന്ന് ആദ്യം, കവർച്ചയെന്ന് ഒടുവിൽ

വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തുന്ന സ്വർണത്തിന് അകമ്പടി പോകുന്ന സംഘമാണെന്നാണ് പ്രതികൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം കോഴിക്കോടെത്തി തിരിച്ചുപോകുമ്പാഴായിരുന്നു അപകടം എന്നായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ അകമ്പടി പോയ സംഘം മുന്നിൽ പോയ വാഹനത്തിലുള്ളവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് എന്തിനെന്നു പൊലീസ് ചോദിച്ചതോടെയാണ് കവർച്ചാശ്രമത്തിന്റെ ആസൂത്രണം പ്രതികൾ വിവരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതോടെ 21നു പുലർച്ചെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണം പിടികൂടിയ സംഭവവുമായി അപകടത്തിനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി.

കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനു വേണ്ടിയെത്തിയ ഈ സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 15 പേർ മൂന്നു വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയത്. സ്വർണം പിടികൂടിയ വിവരമറിയാതെയാണ് കൊടുവള്ളി സംഘത്തെ പിന്തുടർന്നത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യമൊഴി. എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയ കാരിയറുടെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ സംഘത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്തുടർന്ന് കണ്ണൂർ സംഘത്തെയാണ് എന്നു പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: What Really Happened in Ramanattukara Gold Smuggling Case? More Revelations