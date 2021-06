കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലെ സ്ഫോടനം: പരിശോധന നടത്തി ബോംബ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡുകൾ

തൃശൂർ∙ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സ്ഫോടനം നടന്ന വടക്കാഞ്ചേരി മുള്ളൂർക്കര വാഴക്കോട് കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും.

സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഫോടന കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

സ്ഫോടനം നടന്ന വടക്കാഞ്ചേരി മുള്ളൂർക്കര വാഴക്കോട് കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തുന്നു. ചിത്രം: ഉണ്ണി കോട്ടയ്ക്കൽ

സ്ഫോടനത്തിൽ ക്വാറി ഉടമയുടെ സഹോദരൻ മുള്ളൂർക്കര മൂലയിൽ അബ്ദുൽ നൗഷാദ്(45) മരിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അടക്കം 5 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. രമ്യ ഹരിദാസ് എംപി രാവിലെ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

English Summary: Blast at Quarry: Inspection of Bomb and Dog Squad