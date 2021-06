‘സുധാകരൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല; ഞാൻ ഏകാധിപതിയോയെന്ന് ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനുമായുള്ള വിവാദത്തെക്കുറിച്ചു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ‘പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയതാണെന്നാണു സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വിവാദത്തിനില്ല’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പല തവണ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല.

വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഉയർന്നു വന്ന നാൽപ്പാടി വാസു വധം, സേവേറി നാണു വധം എന്നിവയിൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രം തുടരന്വേഷണത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നു പിണറായിയോടു പറഞ്ഞത് കെ.ടി.ജോസഫ് എന്നയാൾ ആണെന്ന തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.

‘മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കുമെന്നുള്ള സുധാകരന്റെ പ്രഖ്യാപനം വേറെ കാര്യം. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിമർശനം കേൾക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഞാൻ ഏകാധിപതിയാണോയെന്നു കേരളത്തിലെ ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ. ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചുള്ള പദവിയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Sumary: Pinarayi Vijayan says he would not react on Sudhakaran’s acquisitions