പെട്രോൾ വില വർധന 22 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 12ാം തവണ; സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് ഇനി 46 പൈസ..!

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ധന വില വര്‍ധന തുടരുന്നു. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 28 പൈസ വീതം കൂടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ പെട്രോളിന് 99 രൂപ 54 പൈസയാണ്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പെട്രോൾ വില സെഞ്ചുറിയിലെത്താൻ വെറും 46 പൈസമാത്രമാണ് അകലെ. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ധനവില 100 രൂപയിൽ എത്തിയെന്ന ‘നേട്ടം’ ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കു സ്വന്തമാകും. ഈ നില തുടർന്നാൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോൾ വില 100 കടക്കും.

കൊച്ചിയില്‍ ഡീസലിന് 93 രൂപ 10 പൈസയും, പെട്രോളിന് 97രൂപ 72 പൈസയുമായി. കോട്ടയത്ത് പെട്രോൾ വില 98 രൂപ കടന്നു. പെട്രോളിന് 98 രൂപ 10 പൈസയും ഡീസലിന് 93 രൂപ 46 പൈസയുമാണ്. 22 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് പന്ത്രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ധന വില കൂട്ടുന്നത്.

എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം 30ന്



ഡീസൽ– പെട്രോൾ വിലവർധനയുടെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ എൽഡിഎഫ് 30ന് വൈകിട്ട് നാലിന് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. മുഴുവൻ തദ്ദേശ വാർഡുകളിലും 4 പേർ വീതം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : Petrol price hikes again, closer to Rs 100 in Kerala