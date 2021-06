രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന രോഗികൾ 50,000ൽ താഴെ; 3 മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് മൂന്നു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 50,000ൽ താഴെയെത്തി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 42,640 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ വർഷം മാർച്ച് 20നുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന നിരക്കാണിത്. മാർച്ച് 20ന് 40,953 കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2.99 കോടിയായി ഉയർന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒറ്റ ദിവസം 1,167 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,89,302 ആയി.



രാജ്യത്തെ സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏഴു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയെത്തി. നിലവിൽ 6,62,521 സജീവ രോഗികളാണുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 81,839 പേർ കൂടി രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 2,89,26,038.



English Summary: India's daily Covid-19 tally falls to 42,640; active cases go below 700,000