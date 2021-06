രാമനാട്ടുകര അപകടം: കവർച്ചാസംഘങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്∙ അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ രാമനാട്ടുകര അപകടത്തിൽ കവർച്ചാസംഘങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള സംഘത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ചരക്കുലോറിയും ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ 5 യുവാക്കളാണു മരിച്ചത്.

സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ദേശീയപാതയിൽ രാമനാട്ടുകര പുളിഞ്ചോട് വളവിനു സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ 4.30ന് ആയിരുന്നു അപകടം. ഇവർക്കൊപ്പം മറ്റൊരു വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 8 പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനു 8 പേർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തു.



പൊലീസ് പറയുന്നത്: കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിമാനത്തിൽ രണ്ടര കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതായി ചെർപ്പുളശ്ശേരി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണക്കവർച്ച സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിക്കുന്നു. കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനു വേണ്ടിയെത്തുന്ന ഈ സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽനിന്ന് 15 പേർ 3 വാഹനങ്ങളിലായി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നു.



രാമനാട്ടുകരയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തകർന്ന ജീപ്പ്.

സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ട സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിനകത്തു വച്ചു തന്നെ എയർ ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ കൊടുവള്ളി സംഘത്തിന്റെ വാഹനം ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘം പിന്തുടർന്നു. സ്വർണം പിടികൂടിയ വിവരം രാമനാട്ടുകരയിൽ വച്ച് അറിയുകയും മടങ്ങുമ്പോൾ മുൻപിലുള്ള വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുകയുമായിരുന്നു.



