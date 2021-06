ദ്വീപിലെ വിവാദ ഉത്തരവുകൾക്ക് സ്റ്റേ; ‘വർഷങ്ങളായുള്ള ഭക്ഷണശീലം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയെന്ത്?’

കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ മെനുവിൽനിന്നു മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ വിവാദ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ദ്വീപിലെ കന്നുകാലി ഫാമുകൾ അടച്ചു പൂട്ടണം എന്ന ഉത്തരവും സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ അജ്മൽ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ വിവാദ നടപടികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തത്.



എന്തിനാണ് ഡയറി ഫാമുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തോടെയായിരുന്നു കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു മാംസം ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ കോടതി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഒരു പ്രദേശത്ത് തുടർന്നു വരുന്ന ഭക്ഷണ ശീലം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. മാംസ ഉൽപന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഡയറി ഫാമുകൾ പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവ ലാഭത്തിലല്ലെന്നും ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 1950 മുതൽ ദ്വീപിൽ തുടരുന്ന മെനുവാണ് ഇതെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സംഘടനയെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണവിതരണം ഏൽപിക്കാനാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമം. പൂർണമായും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാക്കാനാണ് നീക്കം. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പാലും പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളും ദ്വീപിൽ വിറ്റഴിക്കാനാണ് ഡയറിഫാമുകൾ പൂട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് വിവാദ ഉത്തരവുകൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.



