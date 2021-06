ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഭൂമി വരുമാന സ്രോതസ്സാക്കാനായാൽ നല്ലത്: ദേവസ്വം മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിനും ആചാരത്തിനും ദോഷം വരാതെ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായാൽ നല്ലതെന്നു മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ 3000 ഏക്കറും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർ‍ഡിന്റെ 25,000 ഏക്കറും ഇത്തരത്തിലുണ്ട്.

സ്ഥലം നിശ്ചിത വർഷത്തേക്കു പാട്ടത്തിനു കൊടുത്താൽ കെട്ടിടം നിർമിച്ചു വരുമാന സ്രോതസ്സുണ്ടാക്കി കൈമാറാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലർ സമീപിച്ചിരുന്നു. വരുമാനം ദേവസ്വത്തിന് എടുക്കാം. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിവാദം വന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവാദമല്ല, സംവാദമാണു നടക്കേണ്ടത്. ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ സ്വയംപര്യാപ്തതയാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കേസരി സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖാമുഖത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Non profitable lands of temples should be made income source says minister K. Radhakrishnan