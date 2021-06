ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മറ്റൊരു യുവതി കൂടി ജീവനൊടുക്കി; കണ്ണീരുണങ്ങാതെ കേരളം

ആലപ്പുഴ ∙ ജില്ലയില്‍ ഒരു യുവതികൂടി ഭര്‍തൃഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. വാടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി ഗോഡ്സന്‍റെ ഭാര്യ അഖില (29) ആണ് മരിച്ചത്. പുന്നപ്ര പൊലീസ് ഭര്‍തൃവീട്ടുകാരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. മൂന്നു മാസം മുൻപ് വിവാഹിതയായ സുചിത്ര (19) എന്ന യുവതിയും ആലപ്പുഴ കായംകുളം വള്ളികുന്നത്ത് ഉച്ചയോടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു.

കൊല്ലം ശാസ്താംനടയിൽ വിസ്മയ വി.നായർ ഭർതൃവീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയോടു ചേർന്ന ശുചിമുറിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചതിന്റെ നടുക്കം മാറുംമുൻപാണു കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ. വിസ്മയയുടെ മരണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സ്ത്രീധന പീഡനം ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഭർത്താവ് കിരൺ കുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാം നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയോടു ചേർന്ന ശുചിമുറിയുടെ വെന്റിലേഷനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണു വിസ്മയയെ കണ്ടത്.



