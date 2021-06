ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ; പ്രഖ്യാപനവുമായി മിസോറം മന്ത്രി

ഐസ്വാൾ∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് മിസോറം മന്ത്രി. ജനസംഖ്യാപരമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മിസോ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യാവർധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി കായിക മന്ത്രി റോബർട്ട് റോമാവ്യ റോയ്റ്റെ എത്തിയത്.

മിക്ക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മിസോറമിൽ വേറിട്ടൊരു നീക്കം. പിതൃദിനമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഐസ്വാൾ ഈസ്റ്റ്–2 നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള മാതാവിനോ പിതാവിനോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

വന്ധ്യതാ നിരക്കും മിസോ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുന്നതും ഗുരതര ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rs 1 Lakh For Parents With Highest Number Of Children: Mizoram Minister