സൗജന്യ വാക്സീന് ‘മോദിക്ക് നന്ദി’ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് യുജിസി; നികുതിപ്പണമെന്ന് സേന

ന്യൂഡൽഹി∙ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു നന്ദി പറഞ്ഞ് ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച യുജിസിക്കെതിരെ ശിവസേന. മോദിക്കു നന്ദി പറയുന്ന ബാനറുകളും ബോർഡുകളും കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം.

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ എന്ന, കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതുക്കിയ വാക്സീൻ നയം തിങ്കളാഴ്ച പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുമുമ്പായി ഞായറാഴ്ചയാണ് ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന യുജിസി സെക്രട്ടറി രജ്നിഷ് ജെയ്‌നിന്റെ സന്ദേശം സർവകലാശാലാ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചതെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബാനറുകളുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ശിവസേനയുടെ രാജ്യസഭാ എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി രംഗത്തുവന്നു. ‘സൗജന്യ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച്, സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്ന സർവകലാശാലകൾ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് യുജിസി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ടാണ് വാക്സീൻ വാങ്ങിയത്. രണ്ടാമത്, വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഇതേ ഉത്സാഹത്തോടെ യുജിസി പ്രവർത്തിക്കുകയും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ’– എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ട്വീറ്റ്.

രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരടക്കം ധാരാളം പേർ യുജിസി നടപടിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തുവന്നു. സർക്കാരിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി സർവകലാശാലകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡൽഹി സർകലാശാല പ്രഫസറും മുൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ അംഗവുമായ രാജേഷ് ഝാ പറഞ്ഞു.

