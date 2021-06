ചെളി നീക്കുന്നതിനിടെ ഗംഗാ കനാലിൽ 2 കാറുകൾ കണ്ടെത്തി; രണ്ടിലും മൃതദേഹങ്ങള്‍

ലക്നൗ∙ യുപിയിലെ ഗംഗ കനാലി‍ല്‍ ചെളി നീക്കുന്നതിനിടെ ലഭിച്ചത് രണ്ട് കാറുകളും, രണ്ടിലും ഓരോ മൃതദേഹങ്ങളും. യുപിയിലെ മുസഫർ നഗറിലാണു സംഭവം. ദിൽഷാദ് അന്‍സാരി, ഹരേന്ദ്ര ദത്ത് അത്രേ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണു ലഭിച്ചതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ദിൽഷാദ് അന്‍സാരിയെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണു കാണാതായത്. കാറിന്റെ പിൻസീറ്റീൽനിന്നാണ് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണു മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബാഗ്രയിലെ താമസക്കാരനായ ഇയാൾ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു വിവരം. ദിൽഷാദിനെ കാണാനില്ലെന്ന സഹോദരന്‍ വാജിദ് അൻസാരി ന്യൂമന്ദി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

അൻസാരിയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ച ഇടത്തുനിന്ന് 55 കിലോമീറ്റർ അകലെ സികേഡയിലാണ് ഹരേന്ദ്ര ദത്ത് ആത്രേയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇയാളെ കാണാതാകുന്നത്.

English Summary: 2 Bodies Found In 2 Cars After Ganga Canal Desilted In UP's Muzaffarnagar