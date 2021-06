കൊല്‍ക്കത്ത∙ ബംഗാളില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അടിപതറിയതോടെ ബിജെപിയില്‍നിന്ന് തൃണമൂലിലേക്ക് നേതാക്കളുടെയും പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും തിരിച്ചൊഴുക്ക്. ബിജെപിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത്, ഗംഗാ ജലം തളിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധിവരിച്ചാണ് തൃണമൂലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ബിജെപിക്ക് ബംഗാളില്‍ വന്‍ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഈ ഒഴുക്ക്. ഹൂഗ്ലി ജില്ലയില്‍ 200 ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിയത്.

ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത് വലിയൊരു അബദ്ധമായിരുന്നു. തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് ഗംഗാജലം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയ ശേഷം തങ്ങള്‍ തൃണമൂലിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നുവെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു. തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻപ് 300 ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൃണമൂല്‍ ഓഫിസിന് മുന്നില്‍ നിരാഹാരം ഇരുന്നിരുന്നു. ഇവരെ ഗംഗാജലം തളിച്ചാണ് പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചെടുത്തത്.

ബിജെപിയില്‍ പോയതുകൊണ്ടുള്ള അശുദ്ധി മാറ്റാനാണ് പുണ്യജലം തളിച്ചതെന്ന് അന്ന് തൃണമൂല്‍ നേതാവ് തുഷാര്‍ കാന്തി മൊണ്ഡല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിജെപി അവരുടെ വര്‍ഗീയ വിഷചിന്തകള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മനസില്‍ കുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടാകുെമന്നും അത് പോകാനാണ് ഗംഗാജലം തളിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബംഗാളില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കുള്ള നേതാക്കളുടെ തിരിച്ചുപോക്കു തടയാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലിക്കുന്നില്ല. ബിജെപി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന മുകുള്‍ റോയിയും മകന്‍ ശുഭ്രാംശു റോയിയും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് തൃണമൂലില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇവരുടെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് രജീബ് ബാനര്‍ജി, ദിപേന്ദു ബിശ്വാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ബിജെപി വിട്ടേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അടുത്തിടെ പാര്‍ട്ടിവിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ നിരവധി നേതാക്കള്‍ തൃണമൂല്‍ നേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ 30ല്‍ അധികം എംഎല്‍എമാരുണ്ടെന്നും മമതയുടെ ക്യാംപ് പറയുന്നു.

