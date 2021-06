ഗുരുവായൂര്‍∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് മാസമായി ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച (24) മുതല്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരേ സമയം 15 പേരെ വീതം മാത്രം കടത്തിവിട്ട് ദിവസം 600 പേര്‍ക്ക് ദര്‍ശന സൗകര്യം ഒരുക്കാന്‍ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചു.



ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 300 പേര്‍ക്കും 150 ദേവസ്വം ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും നാട്ടുകാരായ 150 ഭക്തര്‍ക്കുമാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. വാതില്‍മാടത്തിന് മുന്നില്‍ നിന്ന് ദര്‍ശനം നടത്തണം. നാലമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

കല്യാണങ്ങളും വഴിപാടുകളും പുനരാരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ദിവസം 80 വിവാഹങ്ങള്‍ വരെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഒരു വിവാഹസംഘത്തില്‍ പരമാവധി 10 പേര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ചോറൂണ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വഴിപാടുകളും നടത്താം. വഴിപാടിന്റെ പ്രസാദ വിതരണവും ഉണ്ടാകും.

English Summary:Guruvayur temple to be reopened adhering to COVID protocol