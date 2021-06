കൊച്ചി∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മുറികള്‍ക്കും സ്വീറ്റുകള്‍ക്കും നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാന്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സര്‍ക്കാരിനു രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച ഉത്തരവ് ഇറക്കാമെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തെന്നു ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: High Court against Government for allowing Private Hospitals to fix room rent