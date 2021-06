ആ തീരുമാനം സർക്കാർ മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യവില കൂട്ടണം; ബാറുകൾ ഇനി തുറക്കില്ലേ?

ബാറുകൾ തുറക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാറുള്ള ബാറുടമകൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബാറുകൾ സ്വമേധയാ അടച്ചിടുകയാണ്. മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടും മൂന്നു ദിവസമായി കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ മൊത്തവിതരണക്കാരായ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ സ്വന്തം ലാഭവിഹിതം എട്ടിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതോടെയാണു ബാറുടമകളുടെ പ്രതിഷേധം. ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റിലെ വിലയ്ക്കു പാഴ്സൽ വിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതിയെന്നതിനാൽ, കോർപറേഷൻ കൂടുതൽ ലാഭമെടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

ലാഭവിഹിതം വർധിപ്പിച്ച തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയോ, മദ്യത്തിനു വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവരുടേത്. ആദ്യത്തെ ഉപാധി സർക്കാരിന്റെ ലാഭം കുറയ്ക്കുമെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി അംഗീകരിച്ചാൽ മദ്യപരുടെ തലയ്ക്കാകും സാമ്പത്തികഭാരം. പെട്രോളിന് 100 രൂപയെത്തിയതിനാൽ താളം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികനില, ഇതോടെ അടിപതറുമെന്നുറപ്പ്. ആ നീക്കത്തിനു സർക്കാർ തുനിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതിഷേധവുമുണ്ടാകും. ഇന്ന് നികുതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. തീരുമാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ഉദ്വേഗത്തിലാണു ബാറുടമകളും മദ്യപരും.



യഥാർഥത്തിൽ ബാറുടമകൾക്കു നഷ്ടമുണ്ടോ, ബാറടച്ചതു വില കൂട്ടാനുള്ള സമ്മർദ തന്ത്രം മാത്രമാണോ? കേരളത്തിലെ ബാറുടമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി.സുനിൽ കുമാർ മറുപടി പറയുന്നു...



ബാറടച്ചതിനു പിന്നിൽ വില കൂട്ടാനുള്ള തന്ത്രമാണോ?



ഒരു സമ്മർദ തന്ത്രവുമല്ല. ഇപ്പോൾ പാഴ്സൽ വിൽപനയായതിനാൽ ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയ്ക്കുതന്നെ ഞങ്ങൾ വിൽക്കണം. കോർപറേഷനിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന വിലയുടെ 20 ശതമാനം മാത്രം ലാഭമെടുക്കാനാണു ഞങ്ങൾക്കും ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റിനുമുള്ള അനുമതി. പക്ഷേ, ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റുകൾക്ക് എട്ടു ശതമാനം ലാഭമെടുത്തു കോർപറേഷൻ മദ്യം നൽകുമ്പോൾ, ഞങ്ങളിൽനിന്ന് 25 ശതമാനം ലാഭമെടുക്കുന്നു. നേരത്തേ ഞങ്ങളോടു വാങ്ങിയിരുന്നതും എട്ടു ശതമാനമായിരുന്നു. 17 ശതമാനം വർധന വരുത്തി. പിന്നെ മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ലാഭം. 10 ശതമാനം ടേണോവർ ടാക്സ് കൂടി ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റിനു ടേണോവർ ടാക്സ് അഞ്ചു ശതമാനമാണ്.



മദ്യത്തിന് ഇത്രയും ആവശ്യക്കാരുള്ള കേരളത്തിൽ ബാർ പോലെയൊരു ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാകുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജനം വിശ്വസിക്കുമോ?



ബാറിലിരുന്നു മദ്യപാനം അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെഗ് റേറ്റിനു വിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഹോട്ടലിന്റെ സ്റ്റാർ പദവി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പെഗ് റേറ്റ് ഈടാക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും താമസവും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു വകയിലും വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റിലെ അതേ വിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടും ഈ വർഷവും ലൈസൻസ് ഫീസ് ഞങ്ങൾ പതിവുപോലെ അടച്ചു. 30 ലക്ഷം രൂപയാണു ലൈസൻസ് ഫീസ്. 38 ദിവസമാണ് ഈ ലോക്ഡൗണിൽ ബാറുകൾ തുറക്കാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അടച്ച ലൈസൻസ് ഫീസ് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നു.



ബാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്കു പകുതി ശമ്പളം വീതം കൊടുത്തു നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി ചാർജും ഹോട്ടലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമുൾപ്പെടെ ചെലവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. 10 കോടി രൂപയുടെ ബീയറാണു ലോക്ഡൗണിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു നശിച്ചുപോയത്. എങ്കിലും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണു കോർപറേഷൻ അവരുടെ ലാഭവിഹിതം 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തി ഞങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടി തന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യം കോ‍ർപറേഷനിൽനിന്നു വാങ്ങി വിറ്റാൽ 9000 രൂപ ഞങ്ങൾക്കു നഷ്ടം വരും.



കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയാണെന്നു പറയുമ്പോഴും പുതിയ ബാർ ലൈസൻസുകൾക്കായി അപേക്ഷകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ടല്ലോ. നഷ്ടത്തിലേക്കു പോകുന്ന ബിസിനസിന് ഇത്രയധികം പേർ താൽപര്യം കാണിക്കുമോ?



ബാർ ലൈസൻസിന് ഇപ്പോഴും അപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരിൽ അധികവും പുതിയ ഹോട്ടലുടമകളല്ല. 2014ൽ 780 ബാറുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 630 ബാറുകളേയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ബീയർ–വൈൻ പാർലറുകളായി മാറിയിരുന്നു. ഇവരാണ് ഇപ്പോൾ ബാർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് ഇതിൽ മാത്രമാകും അറിവും താൽപര്യവും. പലതും കുടുംബ ബിസിനസാകും. ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് അവർ ഇവിടെത്തന്നെ വീണ്ടും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങുന്നു. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ബാറുകളിൽ ഒരുപാടെണ്ണം വിൽക്കാനും അടച്ചു പൂട്ടാനുമായി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല.



36 ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ എടുത്തിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്?



ശരിയാണ്. 36 ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അവരെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ, അന്നു ഞങ്ങൾക്കു പെഗ് റേറ്റിൽ വിൽക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. ബാർ ഹോട്ടൽ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വരുമാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. കോർപറേഷന് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴാണ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനിൽ 28 ശതമാനം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ലയിപ്പിച്ചത്. അന്നു മുതൽ എട്ടു ശതമാനമായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അവർ എടുത്തത്.



ബാരൽ മദ്യം.

വില കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ?



സ്വന്തം ലാഭവിഹിതം വർധിപ്പിച്ച തീരുമാനം കോർപറേഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. അതു സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എംആർപി ഉയർത്തുക. ബാറിലെ വിൽപന വില മാത്രമായി ഉയർത്തിയിട്ടു കാര്യമില്ല. ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റുകളിലെ വിലയും കൂട്ടണം. രണ്ടിടത്തും രണ്ടു വിലയായാൽ വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കേ ആളുകൾ പോകൂ. സ്വകാര്യ ബസിൽ ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുമാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ബസിൽ കയറാൻ ആളുണ്ടാകുമോ? ഞങ്ങളുടെ മാത്രം വിൽപന വില കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാകും. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് 56 ദിവസത്തെ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഞങ്ങൾക്കു തിരികെ തന്നിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ലോക്ഡൗണിൽ അടച്ചിട്ട ദിവസത്തെ ലൈസൻസ് ഫീസ് സർക്കാർ തിരികെ നൽകണം.



ഉയർത്തിയ ലാഭവിഹിതം സർക്കാർ കുറച്ചാൽ ബാറുടമകൾക്കു വേണ്ടി നിലപാടെടുത്തു എന്ന ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടിവരില്ലേ?



ബാറുടമകൾ എന്നാൽ എന്തോ വലിയ കള്ളപ്പണക്കാരും കുഴപ്പക്കാരുമാണ് എന്ന ആളുകളുടെ തെറ്റായ സമീപനം മാറണം. ബാർ നടത്തുന്നവരും മറ്റേതൊരു ബിസിനസുകാരനെപ്പോലെയാണ്. നിയമപ്രകാരം നടത്താൻ അനുമതിയുള്ള ബിസിനസ് എല്ലാ വിധ ഫീസുകളുമടച്ചാണു ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 200 കോടി രൂപ കയ്യിലുള്ള ഒരാൾ ആ തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പലിശ മാത്രം വാങ്ങി നടന്നാൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അയാൾ കോടീശ്വരനാണെന്നു പറയുകയുമില്ല. അതേസമയം 15 കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു ഹോട്ടൽ കെട്ടുമ്പോൾ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അവർക്കു കാണാൻ ഒരു മുതൽ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ.



ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി.സുനിൽ കുമാർ.

നഷ്ടം സഹിച്ചു വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണു ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ടത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട, തിരക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ബാറുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നാൽ ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റുകൾക്കു മുൻപിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാകും. ഈ പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിക്കാലത്ത് സർക്കാർ കുറച്ചുകൂടി അയഞ്ഞ സമീപനമെടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊറോണക്കാലത്ത് അഞ്ചുമാസം പാഴ്സൽ വിൽപന നടത്തി സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നവരാണു ഞങ്ങൾ. ആ പരിഗണന കാണിക്കണം. ബാർ ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തെ തളർത്താത്ത ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



