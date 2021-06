ലക്നൗ∙ഉത്തർപ്രദേശിൽ മായാവതിയുടെ ബിഎസ്പിയുമായോ കോൺഗ്രസുമായോ സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തതോടെ ഭരണപക്ഷമായ ബിജെപിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം എന്ന ആശയം പൊളിയുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മായാവതിയുമായോ കോൺഗ്രസുമായോ യാതൊരു സഖ്യത്തിനുമില്ലെന്നാണു സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നിലപാട്. സമാനമനസ്കരായ ചെറുപാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് അഖിലേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

യുപിയില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പാളിച്ച വന്നെന്നു കടുത്ത വിമര്‍ശനം നേരിടുന്ന ബിജെപിക്ക് ആശ്വസിക്കാവുന്ന നീക്കമാണിത്. കോവിഡ് പാളിച്ചയിലെ വീഴ്ച മുതലെടുക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം തമ്മിലടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു ഗുണമാകും. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബിജെപിയുടെ തോൽവി ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വികസനം തടഞ്ഞ്, അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്, അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ മാറ്റാനാണു ജനങ്ങൾക്കു താൽപര്യം. വലിയ പാർട്ടികളുമായുള്ള എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അത്ര നല്ലതല്ല. ഇപ്പോൾ അവരുമായി സഖ്യത്തിനുമില്ല– അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അഖിലേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ബിഎസ്പിയിലെ ചില നേതാക്കൾ താനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിന് യുപിയിൽ ശക്തി വളരെ കുറവാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ ദുര്‍ബലരാണ്. ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ല. 2017ൽ അവരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത്ര നല്ല അനുഭവമായിരുന്നില്ല. 100 ന് മുകളിൽ സീറ്റുകൾ അവർക്കു നൽകി, പക്ഷേ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യുപിയിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതായും അഖിലേഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 403 സീറ്റുകളിൽ 350 എണ്ണമാണ് സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി ഉന്നമിടുന്നത്. 2024ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവികാരം എങ്ങിനെയായിരിക്കുമെന്നതും യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണു അഖിലേഷ് യാദവ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും ബിജെപി സർക്കാരുകൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്കാണു പോകുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘മോദി ഫാക്ടർ’ ഇത്തവണ യുപിയിൽ ഏശില്ലെന്നും അഖിലേഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരായ ജനവികാരവും ബിജെപിയിലെ കലാപവും അവർക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയെ ബിജെപി തന്നെ തോൽപിച്ചോളുമെന്നാണു അഖിലേഷിന്റെ വാദം.

ബിജെപി ലക്ഷ്യം 300ന് മുകളില്‍

അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 300ന് മുകളിൽ സീറ്റുകളാണ്. പാർട്ടിയിലെ തര്‍ക്കങ്ങൾക്കിടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിജെപി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള രാധാമോഹൻ സിങ്ങും സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന ബിജെപി– ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്ന് യോഗത്തിനു ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കെയാണ് ബിജെപി യുപിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെല്ലാം പാളിയതായി പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ശരിയായ കോവിഡ് കണക്കുകൾ സർക്കാർ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനപ്രിയ പദ്ധതികള്‍ കൂടുതലായി സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നെത്തിയ ജിതിന്‍ പ്രസാദയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനായ എ.കെ. ശര്‍മയുമാണ് യുപിയിലെ ബിജെപിയുടെ തുരുപ്പ്ചീട്ട്.

403 സീറ്റുകളുള്ള യുപി നിയമസഭയിൽ 2017ൽ ബിജെപിക്ക് 312 സീറ്റുകളാണു ലഭിച്ചത്. സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയും ബിഎസ്പിയും യഥാക്രമം 47, 19 സീറ്റുകളിലും ജയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി– മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 14ന് നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കും.

