5 പേർ മരിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം; രാമനാട്ടുകര അപകടം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ പൊലീസ്

കോഴിക്കോട് ∙ രാമനാട്ടുകരയില്‍ അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ അപകടം ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്നതില്‍ അവ്യക്തത. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച്, അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ജീപ്പിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. അപകടം അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോസ്ഥര്‍ കോഴിക്കോട് യോഗം ചേരും

മൂന്നു ദിവസമായിട്ടും അപകടം നടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാന്‍ പൊലീസിനായിട്ടില്ല. ജീപ്പ് മൂന്നുകരണം മറിഞ്ഞ് ലോറിയില്‍ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി വിശ്വസത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ലോറിയുടെ ഗ്ലാസ് വരെ തകര്‍ന്നിരുന്നു. ഒന്നുകില്‍ അമിതവേഗത്തില്‍ വന്ന ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരണം മറിഞ്ഞതാകാം.

അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നിയന്ത്രണം വിടാന്‍ പിന്നാലെ വന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനം കാരണമായിട്ടുണ്ടോയെന്നും സംശയിക്കുന്നു. ജീപ്പിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്താനായെങ്കിലേ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകു. ഇതിനായാണു മൂന്നു കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത്.

കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയുടേതായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒാഡിയോ സന്ദേശം സംശയങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ലോറി ഡ്രൈവര്‍ നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി താഹിറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചു. ലോറി ഡ്രൈവര്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമെ അറസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂവെന്നു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഫറോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണര്‍ എ.എ.സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Police to check CCTV for clarification in Ramanattukara Accident