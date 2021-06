സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ച് പ്രിയങ്കയുടെ അമ്മ; ശാന്തമ്മയെ പിടികൂടാതെ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായത്ത് ജീവനൊടുക്കിയ പ്രിയങ്കയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി നല്‍കാതെ പൊലീസും സര്‍ക്കാരും. പ്രിയങ്കയെ ശാരീരിക–മാനസിക പീഡനത്തിന് വിധേയയാക്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടും നടന്‍ ഉണ്ണി രാജന്‍ പി.ദേവിന്റെ അമ്മ ശാന്തമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കോവിഡ് മാറിയില്ലെന്ന മുട്ടാപ്പോക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഒന്നര മാസമായി അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പ്രിയങ്കയുടെ അമ്മ ജയ പറഞ്ഞു. പീഡനമെല്ലാം സഹിച്ച് മടുത്താണ് പ്രിയങ്ക ഒരു മുഴം കയറില്‍ ജീവനൊടുക്കിയത്. ഉപദ്രവിച്ചവരെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും പറയാതെയായിരുന്നില്ല ആത്മഹത്യ.

മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം ഭര്‍ത്താവ് ഉണ്ണിക്കും ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ വട്ടപ്പാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി എഴുതി നല്‍കി. മര്‍ദിച്ചതിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ ഫോട്ടോയെടുത്ത് തെളിവായും നല്‍കി. പിന്നാലെ ഉണ്ണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമ്മയെ രണ്ടാം പ്രതിയുമാക്കി. സാമ്പത്തികമായി ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിക്ക്, കോവിഡ് മാറിയില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായം പറഞ്ഞ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണു പൊലീസ്.

കൂലിപ്പണിക്കാരായ പ്രിയങ്കയുടെ അമ്മയും ചേട്ടനും പൊലീസ് കൈവിട്ടതോടെ സര്‍ക്കാരിന്റെ വാതിലിലും പലവട്ടം മുട്ടി. നീതിക്കായുള്ള അമ്മയുടെ അപേക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലുണ്ട്. പകരം ലഭിച്ചത് ഒരു കത്താണ്. പൊലീസ് ഊര്‍ജിതമായി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കും. ഈ സര്‍ക്കാരിലും നിയമത്തിലും താങ്കള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ച് അമ്മ ഇരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് 18 ദിവസമായി.

English Summary: Priyanka Death - no action taken against mother-in-law