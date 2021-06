തൃശൂർ∙ സി.കെ. ജാനുവിന് പണം നല്‍കിയത് ആർഎസ്എസിന്റെ അറിവോടെയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. പ്രസീതയും കെ.സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ശബ്ദരേഖ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. പണം ഏര്‍പ്പാടാക്കുന്നത് ആർഎസ്എസ് ഒാര്‍ഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി എം.ഗണേഷെന്ന് ശബ്ദരേഖയില്‍ പറയുന്നു. ജാനുവിന്‍റെ പാര്‍ട്ടിക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറയുന്നതായി ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സുരേന്ദ്രന്‍ ജാനുവിന് കോഴ നല്‍കിയെന്ന്‌ നേരത്തെ പരാതിയുയർന്നിരുന്നു. ജാനുവിന് മാർച്ച് 7ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ച് 10 ലക്ഷവും ഏപ്രിൽ 3ന് ബത്തേരിയിലെ ജെആർപിയുടെ ഓഫിസിൽവച്ച് 40 ലക്ഷവും നൽകി എന്ന പരാതിയിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ബത്തേരി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സുരേന്ദ്രൻ ഒന്നാം പ്രതിയും ജാനു രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്.

English Summary: RSS known about k surendran - CK Janu agreement - new audio clip claims