സന്തോഷവാർത്ത; കരുതൽ തുടർന്നാൽ കോവിഡ് കുറയും; ഓണം ഗംഭീരമാക്കാം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്ന് പ്രൊജക്ഷന്‍ റിപ്പോർട്ട്. യുഎസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടണിലെ ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇവാല്യുവേഷനാണ് (ഐഎച്ച്എംഇ) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായാൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണെങ്കിലും ഓണം ആഘോഷിക്കാം. ഓഗസ്റ്റ്‌ 20നാണ് ഒന്നാം ഓണം. അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 8167 വരെയായി കുറയും. പ്രതിരോധം കർശനമാക്കിയാൽ ഇത് 5000 വരെയാകും. പ്രതിദിന മരണനിരക്ക് 18 വരെ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 20ഓടെ പ്രതിദിന മരണം സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്. കേരളത്തിൽ മരണനിരക്ക് വളരെ താഴെയായിരിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 3761 ആയി കുറയും. നിയന്ത്രണനടപടികൾ ഫലപ്രദമായി തുടർന്നാൽ ഇത് 1534 വരെ കുറയും. പ്രതിദിനം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 5 വരെയായി കുറയാമെന്നും പ്രൊജക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായ സൂചനകളില്ല. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐഎച്ച്എംഇ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണക്കും യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള കണക്കും ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കോവിഡ് സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് അവർ തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും റിപ്പോർട്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഡേറ്റ വിശകലനത്തിൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ മോശമായാൽ ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാം. ഓഗസ്റ്റ് 13ന് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 88,000നു മുകളിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രതിദിന മരണങ്ങൾ 146 വരെ ഉയരാം. ഇത് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയായും വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമത്ത് 9752 കോവിഡ് ബാധിതർ മാത്രമെ ഉണ്ടാകൂ. മരണങ്ങൾ പരമാവധി 13.



സെപ്റ്റംബറോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കാര്യമായി കുറയും. സെപ്റ്റംബർ 25ന് 1395 പേർ മാത്രമെ ചികിത്സ തേടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. 299 ഐസിയു കിടക്കകളായിരിക്കും അന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. മാസ്ക് ഉപയോഗം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ 30 ശതമാനം വരെ പുതിയ കേസുകളിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും സമാനമായ ഗുണം ചെയ്യും.



മരണം ഇനിയും കൂടും

ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിലെ യഥാർഥ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 31,377 വരെയായി ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മരണങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ജൂൺ 12ലെ കണക്കു പ്രകാരം 23,385 മരണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തലെങ്കിലും 10,943 എണ്ണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ നിരക്കു പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിനകം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് 15,000ത്തിൽ താഴെ മരണങ്ങളായിരിക്കും.കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതു പോലെ മൂന്നാം തരംഗം രൂക്ഷമാകുകയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ പാളുകയും ചെയ്താൽ ആകെ മരണങ്ങൾ 40,000 കടക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

മരണനിരക്കിൽ കേരളം പിന്നിൽ

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണനിരക്കിൽ കേരളം ഏറെ പിന്നിലാണ്–11–ാം സ്ഥാനം. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 75.42 ആണ് കേരളത്തിലെ മരണ നിരക്ക്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കു പ്രകാരം ഇതു 43 ആണ്. ഐഎച്ച്എംഇ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗോവയാണ് മരണനിരക്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 449 പേരാണ് ഗോവയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഡൽഹി–385.92 ആണ് ഡൽഹിയിലെ മരണനിരക്ക്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മരണനിരക്ക് 229. പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചിമബംഗാൾ, ഹരിയാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിനു മുന്നിലുണ്ട്.

വിശ്വസിക്കാം ഈ റിപ്പോർട്ട്

കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഐഎച്ച്എംഇ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 2007 മുതൽ ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഐഎച്ച്എംഇ. ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവണതകൾ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തു നയ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുകയാണ് ഐഎച്ച്എംഇ ചെയ്തുവരുന്ന ദൗത്യം. വാക്സിനേഷനുകൾ, സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ, മാതൃശിശു ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ ഐഎച്ച്എംഇ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാർഗനിർദ്ദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം മുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ഐഎച്ച്എംഇ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് ഇതിനകം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഡോ.കെ.സുരേഷ് കുമാർ, കോവിഡ് വിദഗ്ധസമിതി അംഗം

