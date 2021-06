യുവതി വീട്ടിൽ തീകൊളുത്തി മരിച്ച നിലയില്‍; സംഭവം കുട്ടികൾ ട്യൂഷനു പോയ സമയത്ത്

കൊല്ലം ∙ പുനലൂർ മഞ്ഞമൺകാലയിൽ യുവതിയെ വീട്ടിൽ തീകൊളുത്തി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ലിജി ജോണാണ് (34) മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടികൾ ട്യൂഷനു പോയ സമയത്തായിരുന്നതിനാല്‍ വീട്ടില്‍ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പുനലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായിരുന്നു ലിജി. ലിജിയുടെ ഭർത്താവും കൊല്ലത്തെ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സാണ്. പുനലൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീട്ടുകാരുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)



