കൊല്‍ക്കത്ത∙ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് കൊല്‍ക്കത്തില്‍ തൃണമൂല്‍ എംപി ഉള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിനു ആളുകള്‍ക്കായി വാക്‌സിനേഷന്‍ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചയാൾ അറസ്റ്റില്‍. ദേബന്‍ജന്‍ ദേവ് എന്നയാളെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മിമി ചക്രവര്‍ത്തി വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ ക്യാംപിലെത്തിയതോടെയാണ് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞത്. വ്യാജ വാക്‌സിനേഷന്‍ ക്യാംപിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് ഊര്‍ജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനകം നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കു നല്‍കിയ വാക്‌സീന്‍ വ്യാജമാണോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വാക്‌സീന്‍ എടുത്തതിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെയാണു മിമി ചക്രവര്‍ത്തി എംപി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ദേബന്‍ജന്‍ ദേവ് ദക്ഷിണകൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടത്തിയ വാക്‌സിനേഷന്‍ ക്യാംപില്‍ മുഖ്യാതിഥിയായാണ് നടിയും എംപിയുമായ മിമി ചക്രവര്‍ത്തി പങ്കെടുത്തത്.

250 ഓളം പേര്‍ ക്യാംപില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ദേബന്‍ജന്‍ എംപിയെ ക്യാംപിലേക്കു ക്ഷണിച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്ത മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനാണു ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുകയെന്ന പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിലാണെന്നും ദേബന്‍ജന്‍ എംപിയോടു പറഞ്ഞു.

വാക്‌സീനെടുക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ക്യാംപിന് എത്തിയതെന്നും കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും എംപി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍നിന്നു സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെയാണു സംശയം തോന്നിയത്. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ വന്ന ആരില്‍നിന്നും ആധാര്‍ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിച്ചിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് എംപി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെ ദേബന്‍ജന്‍ ദേവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നീല ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് സ്റ്റിക്കര്‍ പതിപ്പിച്ച കാറാണ് ഇയാള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാക്‌സീന്‍ ആണോ ഇയാള്‍ നല്‍കിയിരുന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത മരുന്ന് വ്യാജമാണോ എന്നറിയാന്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

