വൈറസിന് പ്രാദേശിക വകഭേദം; ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കണ്ടത് ഒരു മാസം മുൻപെടുത്ത സാംപിളിൽ

പത്തനംതിട്ട∙ ഉച്ചയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ആകാശവാണി ഇംഗ്ലിഷ് ദേശീയ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമം ഇടംപിടിച്ചു– കടപ്ര. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിനു കാരണമായേക്കാമെന്നു സംശയിക്കാവുന്ന ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന വൈറസ് വകഭേദം രാജ്യത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട 22 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പഞ്ചായത്ത്. 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയിലാണ് ഇതെന്നത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. മേയ് 24 ന് എടുത്ത് നിരീക്ഷണത്തിനായി ഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിനോമിക്സിലേക്ക് അയച്ച സാംപിളിലാണ് ഇതു കണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യകേരളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ. എബി സുഷൻ പറഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ട കോന്നി ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് വാർഡ്. ചിത്രം: മനോരമ

കുട്ടിയുടെ മാതാവും പോസിറ്റീവായിരുന്നു. ഇവർ പഞ്ചായത്ത് വിട്ട് പുറത്തെങ്ങും പോയവരല്ല. വൈറസിനു പ്രാദേശികമായ വകഭേദം വരുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിത്. ഭയപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ജില്ലയെ ഇതു കാര്യമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കടപ്രയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന സാംപിളുകൾ ഇനി ദേശീയ ലാബിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിനു പുറമേ മറ്റു പരിശോധനകളും നടത്തും. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ജനങ്ങളുടെ ഇടപഴകൽ കർശനമായി കുറയ്ക്കുകയും വേണം. ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമാക്കിയും വാക്സീൻ വ്യാപിപ്പിച്ചും ചെറുക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2020 മാർച്ച് എട്ടിന് റാന്നി മേഖലയിൽ ആദ്യം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ ജാഗ്രത മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചതുപോലെ മൂന്നാം തരംഗം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് പകരുമെന്ന നിലപാടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്.

എന്താണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ്?

കോംഗോയിലെ എബോള നദീതീരത്ത് തുടങ്ങിയ വൈറസ് ബാധയാണ് ഇന്ന് എബോള എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കു പേരിടാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു. ഓരോ രാജ്യത്തും ഉരുത്തിരിയുന്ന വൈറസുകളെ നമ്പറിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന വകഭേദമാണെങ്കിൽ ഗാമാ ബ്രസീൽ വകഭേദവും ബീറ്റാ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കനുമാണ്. എസ്പിലോൺ, സീറ്റ, എറ്റ, തീറ്റ, അയോട്ട, കാപ്പ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക വൈറസ് വകഭേദങ്ങളും ഇതിനോടകം വന്നു കഴിഞ്ഞു.

⚠️ BREAKING: India's health ministry describes Delta Plus, a new mutation of the Delta coronavirus variant, as a Variant of Concern pic.twitter.com/Z6VPGYwqYg — Zero Covid Alliance (@ZeroCovAlliance) June 22, 2021

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽ വന്ന പ്രസക്തമായ ജനിതകമാറ്റത്തെയാണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്നു പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിൽതന്നെയും കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ. ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജനിതകമാറ്റത്തിന് കെ417എൻ എന്നാണു ഗവേഷകർ നൽകിയ പേര്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാനും ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിലുകളെ ചെറുക്കാനും ശേഷിയുള്ളതാണിത്. എന്നാൽ വാക്സീൻ എടുത്തവരെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വാക്സീൻ ശേഷിയെ അതിജീവിച്ചതിന് ഇതുവരെ തെളിവുമില്ല.

കേരളത്തിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ഇതുവരെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് സാംപിളുകളിൽ നേരത്തേതന്നെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡെൽറ്റ പ്ലസിലൂടെ മൂന്നാം തരംഗം എന്നു പറയാവുന്ന സ്ഥിതിയായിട്ടില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് തരംഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണം. കാരണം, അപ്പോഴാണു കാര്യമായ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിക്കുക. കെ417എൻ എന്നത് ഡെൽറ്റയിൽ മാത്രമല്ല, മുൻപുണ്ടായ വകഭേദത്തിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പല സ്ഥലത്തും സ്വതന്ത്രമായി വൈറസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിലൂടെ കെ417എൻ വകഭേദം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡെൽറ്റയിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്നു വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

കടപ്രയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

രണ്ടാം തരംഗത്തിനു കാരണമാവുകയും ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത വൈറസാണ് ഡെൽറ്റ കോവിഡ് വേരിയന്റ് (ബി.1.617.2). ഇതിൽനിന്നു വീണ്ടും ജനിതകമാറ്റം വന്നതാണ് കടപ്രയിലും പാലക്കാട്ടും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെൽറ്റ പ്ലസ് (ബി.1.617.2.1). എവൈ.01 എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഡെൽറ്റാ വകഭേദത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും പുറമേ പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്തിൽ കെ 417 എൻ എന്ന ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച വൈറസാണിത്. എന്നു വച്ചാൽ, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ പഴയ വൈറസിന്റെ പോലെയാവില്ല മുനകൾ. ചില രൂപമാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ മാറുന്നതാണ് ജനിതകമാറ്റമെന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ.

മനുഷ്യകോശത്തിലേക്കു കടക്കാൻ വൈറസുകൾക്ക് എളുപ്പവഴി തുറക്കുന്നതാണ് ഈ മാറ്റം– ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറിയാൽ പിടിവിടാത്ത തരം പുതിയ മുനകൾ. ഇതാണ് അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മുനകളുടെ അഥവാ സ്പൈക്കുകളുടെ രൂപം മാറുന്നതോടെ വാക്സീനും അത്ര ഫലിക്കണമെന്നില്ല. കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ഈയിടെ വികസിപ്പിച്ച മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി മരുന്നുസംയുക്ത (കോക്‌ടെയിൽ) ചികിത്സാരീതിയെയും പുതിയ വകഭേദം കവച്ചുവയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക ചില ഗവേഷകർ പങ്കിടുന്നുണ്ട്.

പടരാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ച വൈറസ്

കോവിഡ് ബാധിതനായ ആളിനടുത്തുകൂടി മാസ്ക്കില്ലാതെ വെറുതെ നടന്നാൽ പോലും ഇത് ചിലപ്പോൾ പടർന്നുപിടിക്കാമെന്നാണ് എയിംസ് മേധാവി ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞത്. പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന അഭിപ്രായം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ടു ഡോസ് എടുത്തവരും എല്ലാ കോവിഡ് മുൻകരുതലും തുടർന്നും കർശനമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഷഹീദ് ജമീൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ആൽഫ വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് പടർന്നുപിടിക്കാനുള്ള ഡെൽറ്റയുടെ വ്യാപനശേഷി 100 മടങ്ങാണ്. അതിനാൽ അടുത്ത 6–8 ആഴ്ചകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായകമാണ്.

ആശങ്കയുണർത്തുന്ന വകഭേദം കടപ്രയിലേത്

വേരിയന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ– ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന വകഭേദമെന്നു പുതിയ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വൈറസിനെ ഇന്ത്യൻ സാർസ് കോവിഡ്–2 ജീനോമിക് കൺസോർഷ്യം (ഇൻസാകോഗ്) വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കേരളം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തര സന്ദേശമയച്ചത്.

പത്തനംതിട്ടയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രം. ചിത്രം: മനോരമ

വൈറസുകളുടെ ജനിതക സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ വിവിധ ലാബുകളിലാണ് ഇവയുടെ ജനിതകമാറ്റം ആദ്യം കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ഇവയെ വേരിയന്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് അഥവാ കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട വകഭേദം എന്നാണ് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് കൗതുകം മാറ്റി ആശങ്കയാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി, ഭോപ്പാൽ, ശിവപുരി, പാലക്കാട്, കടപ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആദ്യം കാണപ്പെട്ട വൈറസ് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ 22 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബുധനാഴ്ചയോടെ 40 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചു എന്നും പറയുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ യുഎസ്, യുകെ, പോർച്ചുഗൽ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ജപ്പാൻ, പോളണ്ട്, നേപ്പാൾ, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ 9 രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് വ്യാപിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Delta Plus Now a Variant of Concern in India; Do we Need to Worry in Kerala?