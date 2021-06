വട്ടിയൂർക്കാവിനെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കും; വികസനത്തിന് ‘യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ്’: വി.കെ.പ്രശാന്ത്

കോൺഗ്രസിലെ കെ.മുരളീധരൻ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത് വി.കെ.പ്രശാന്തെന്ന ‘മേയർ ബ്രോ’ ആയിരുന്നു. തുടർ ഭരണം പിടിക്കാൻ ഇത്തവണ പിണറായി കളത്തിലിറക്കിയതും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ. വികസനം മുന്നോട്ടുവച്ചു നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും യുവപങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും മനോരമ ഓൺലൈനിന്റെ ‘ഓപ്പൺബുക്ക് ഓഫ് എംഎൽഎ’ വിഡിയോ പരമ്പരയിൽ വി.കെ.പ്രശാന്ത് സംസാരിച്ചു.

വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വി.കെ.പ്രശാന്ത് പറയുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരെ ഒപ്പംനിർത്തി നാടിന്റെ വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും പങ്കാളിയാക്കുന്ന എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ സാമുദായിക പരിഗണനയ്ക്കപ്പുറം ജനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ്.

പുതിയ അഞ്ചുവർഷം എന്തൊക്കെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ഭരിച്ച ഒന്നര വർഷക്കാലം കൊണ്ടുതന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വട്ടിയൂർക്കാവിനെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ജനറൽ ആശുപത്രിയടക്കമുള്ള ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ചെറുപ്പക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ‘യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ്’ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വി.കെ.പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. വിഡിയോ കാണാം.

English Summary: Interview of VK Prasanth in Openbook of MLA video series