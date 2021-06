ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പില്‍ ഇടപെടാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടാല്‍ പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി തീര്‍പ്പാക്കി.



പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സമയം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ ആറ് മുതല്‍ 16 വരെ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് കേരളം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നത് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠനം ആരംഭിച്ച കുട്ടികള്‍ അതിനിടെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ കോടതി നാളെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ ബോര്‍ഡുകളുടെ മൂല്യനിര്‍ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളും കോടതി പരിശോധിക്കും.

English Summary: Kerala Plus One Exam 2021: SC refers case to Kerala HC