പരാതിപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല: നിഷേധിച്ച് ജോസഫൈൻ

കൊല്ലം∙ ഗാർഹിക പീഡനത്തെക്കുറിച്ചു പരാതിപ്പെട്ട സ്ത്രീയോടു മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നു വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈൻ. സ്ത്രീധന, ഗാർഹിക പീഡന പരാതികൾക്കെതിരായ മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ‘എന്തിന് സഹിക്കണം’ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് എന്നതിൽ പങ്കെടുക്കവെ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്. പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടേണ്ട കേസാണിതെന്നത് ഉന്നയിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ജോസഫൈൻ വ്യക്തമാക്കി.

എല്ലായിടത്തും വനിതാ കമ്മിഷനു പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്താനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാന്‍ പറയുന്നതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ദിനംപ്രതി നിരവധി പരാതികൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളും പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ്. ഓരോ ദിവസവും അത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾ വിളിച്ചു പരാതി പറയുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെ പലവിധ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെയല്ല പരാതി പറയാൻ വിളിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. തികഞ്ഞ ആത്മാർഥതയോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Never misbehaved with anyone, says MC Josephine on the recent controversy